Op reis met de Giorgio Armani Mare 2026-collectie

Ook dit jaar doet Giorgio Armani Mare weer enkele van 's werelds mooiste zomerbestemmingen aan. De reis begon in Porto Cervo van 26 tot 30 mei, ter gelegenheid van de vijfde editie van de Giorgio Armani Superyacht Regatta. Dit is een prestigieuze wedstrijd georganiseerd door de Yacht Club Costa Smeralda. De gepersonaliseerde Giorgio Armani Mare-boot, Sørvind by Giorgio Armani, nam voor het tweede jaar deel aan de regatta als eerbetoon aan de hoofdsponsor. Op Piazza Azzurra, tegenover de YCCS, bood een pop-up store bezoekers de kans om het zomerse universum van Giorgio Armani te ontdekken.

Op 30 mei arriveerde de tour in Cannes met de overname van het terras van Armani/Caffè. Vervolgens ging de reis verder naar Bagni Roberto in Forte dei Marmi en eindigde in Mykonos. Daar opende op 28 mei de eerste Giorgio Armani-boetiek in Griekenland. De nieuwe boetiek kijkt uit op het iconische Psarou Beach en is gevestigd in Nammos Village, een van de meest exclusieve internationale bestemmingen voor luxe winkelen, mode en lifestyle. Het verfijnde, tactiele concept combineert warmgetinte, bewerkte houten oppervlakken met geweven kokoselementen en details die geïnspireerd zijn op de natuurlijke omgeving van het eiland.

Credits: Giorgio Armani

De ruimtes worden gekenmerkt door de inmiddels bekende tropische palmmotieven in grijs- en turkooistinten. Deze contrasteren met de warme tinten van de houten vloeren. Het is een onderscheidende visuele identiteit die seizoen na seizoen een herkenbaar kenmerk van de tour is geworden.

De Giorgio Armani Mare 2026-collectie kenmerkt zich door vloeiende silhouetten en lichte materialen. Dit resulteert in veelzijdige stukken die ontworpen zijn om elk vakantie- en ontspanningsmoment met gemak en elegantie te begeleiden. Het frisse, zomerse palet varieert van lichtblauw tot neutrale tinten, met koraalroze accenten voor dames. Voor heren overheersen natuurlijke tinten, geaccentueerd met lavendel- en hortensiatinten.

Credits: Giorgio Armani

Het aanbod wordt gecompleteerd door de Giorgio Armani Vela-herenlijn. Deze is vervaardigd uit technische materialen en gepresenteerd in elegante tinten die doen denken aan zand en zeeblauw. De collectie is wereldwijd verkrijgbaar in geselecteerde boetieks en online.

De campagne is gefotografeerd in Villa Cimbrone in Ravello. Dit is een uitzonderlijke locatie met historische charme die, door haar sfeer van lichtheid en elegantie, het verhaal van de collectie vertelt via realistische, filmische beelden.

Credits: Giorgio Armani

Nieuw in de Giorgio Armani Mare-collectie is een lijn T-shirts geïnspireerd op vroegere en huidige bestemmingen van de tour. Hieronder vallen plaatsen die al lang geassocieerd worden met het zomerse imago van Armani: Forte dei Marmi, Pantelleria, Saint-Tropez, Capri, de Hamptons, Ibiza, Mykonos en Porto Cervo.

In 2023 lanceerde de Armani Group in Porto Cervo haar samenwerking met de non-profitorganisatie One Ocean Foundation. Hiermee ondersteunen ze het Blue Forest-project, dat zich richt op oceaanbehoud en het herstel en de bescherming van onderwaterbossen. Het initiatief richt zich met name op Posidonia oceanica, een zeeplant die endemisch is voor de Middellandse Zee en een buitengewone ecologische waarde heeft.

Credits: Giorgio Armani

Deze samenwerking is in lijn met de duurzaamheidsstrategie van de Armani Group en de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Het maakt deel uit van een breder plan van initiatieven gericht op de regeneratie en bescherming van ecosystemen, biodiversiteit en beschermde soorten.