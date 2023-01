Opkomend kledingmerk Le Châlet presenteert hun permanente collectie op SundaySchool

Het nieuwe kledingmerk voor jongens Le Châlet zal 15 en 16 januari voor de eerste keer deelnemen aan SundaySchool om de collectie te tonen. De internationale beurs voor kindermode zal in het teken staan van duurzaamheid. Le Châlet sluit als Slow Fashion merk hier helemaal bij aan.

Beeld: Le Châlet

Beeld: Le Châlet

Slow fashion is niet trend- of seizoensgebonden. Dit uit zich bij Le Châlet in de keuze voor instant classics. Bij slow fashion labels zoals Le Châlet vind je klassieke kledingstukken die in vrijwel elke garderobe een plek verdienen. Denk bijvoorbeeld aan een klassieke bodywarmer, de tijdloze spijkerbroek of de super combineerbare polo. Als je investeert in een hoge kwaliteit zijn dit typisch basisstukken die lang meegaan. Kinderen zijn in de groei dus vele jaren zullen ze niet door één enkel kind gedragen worden maar ze kunnen wel doorgegeven worden kleinere broers of gebracht worden naar kleding inzamelpunten. Doordat alle basis stukken ook makkelijk te mixen zijn met elkaar is het dragen van de items ook maximaal. De kleding kan gedragen worden in alle seizoenen, je kiest zelf hoeveel lagen je prettig vindt. Le Châlet voert een permanente collectie en daarmee zijn alle items in alle seizoenen verkrijgbaar.

Le Châlet is onderscheidend door geen gebruik te maken van felle kleuren of bedrukkingen en daarmee de perfecte basics zijn voor goed geklede jongens. Het merk Le Châlet vindt het belangrijk dat jongens zich zelfverzekerd mogen voelen door de kleding die zij dragen en dat de kleding ook comfortabel is. Niet overdressed maar zeker niet underdressed. Alle kleding is zowel sportief als chic en comfortabel tegelijk. Kinderen hebben de wereld aan hun voeten en kunnen alles bereiken.

WELL DRESSED – THE WORLD AT YOUR FEET

Beeld: Le Châlet

Beeld: Le Châlet