OSKA Herfst/Winter 2025

DE ONGEWONE SCHOONHEID VAN GEWONE DINGEN

"Ze was altijd, weet u wel, helemaal on point. Ze was altijd vol enthousiasme voor alles", vertelt een voormalig medewerker van het Eames Office over Ray Eames. Ze ontwierp wereldberoemde meubels, maakte films, bouwde huizen en behoort samen met haar man Charles Eames tot de belangrijkste creatievelingen van de 20e eeuw. "Goed design kan het leven verbeteren" was de overtuiging van het dynamische paar. De kracht van spelen, die creativiteit en fantasie stimuleert, was een onmisbaar instrument in hun ontwerpproces. Het ontwerpen van maskers, speelgoed en vliegers was dan ook een natuurlijke uitbreiding van hun werk. Ze waren gefascineerd door de manier waarop spelen ons in staat stelt nieuwe ideeën te verkennen, zonder de druk om het "goed" te doen. Met deze lichtheid en nieuwsgierigheid begeeft de OSKA herfst/wintercollectie zich op een creatieve ontdekkingsreis.

Credits: OSKA

De overtuiging dat design het leven kan verbeteren, blijft ook vandaag de dag relevant. Een veranderende levensstijl heeft nieuwe behoeften gecreëerd en kleding past zich aan het moment aan. We willen meer tijd buiten doorbrengen - van een wandeling in het park tot fietsen naar het werk. Meer dan ooit zijn veelzijdigheid, comfort en functionaliteit designelementen geworden: Vakkundig laagjes dragen met veelzijdige stijlen voor een naadloze overgang tussen dagelijks leven en evenementen, natuurlijk duurzame materialen en technische stoffen voor jassen en parka's die ons beschermen tegen weer en wind.

Credits: OSKA

Buitenjassen en jacks definiëren het silhouet en bepalen de sfeer: De herinterpretatie van de trenchcoat van geborsteld katoentwill, de sportieve parka met capuchon van waterafstotend nylon of de gevoerde, zacht omhullende mantel met subtiel glencheck-patroon van pure wol. Unieke materialen en innovatief tijdloze snitten laten kleding in het dagelijks leven opnieuw ontstaan. De gelaagde look blijft actueel en nodigt uit tot creatief spelen met proporties en texturen. Technisch gladde jerseys zijn minimalistische highlights en praktische alleskunners. In combinatie met knusse grof gebreide kleding van natuurlijke materialen zoals alpaca, merinowol of katoenbouclé ontstaan spannende contrasten. Het silhouet kan individueel worden aangepast, er is geen goed of fout, alleen maar nieuw. Of het nu vloeiend, omhullend en zacht is of liever slank, helder en puristisch - creativiteit moet worden beleefd, mode past zich speels aan de behoeften en stemmingen aan. Het pak beleeft een revival en vindt zijn weg naar alle aspecten van het leven: Gemaakt van jacquard-jersey wordt het comfortabel, gewassen katoen met visgraatmotief maakt de businesslook casual, de combinatie van rok en blouse van gerecycled taft met stippenprint geeft elegantie en lichtheid. Blouses worden steeds belangrijker en vormen het verbindende element in de look. De musthave van de moderne, ongecompliceerde garderobe zijn en blijven jurken. Aan de creativiteit en de diversiteit aan materialen zijn hier geen grenzen gesteld: van babycord, subtiele miniruiten van geborsteld katoen tot edele viscose met schilderachtige print en jacquard-jersey. Kwaliteit en karakter kenmerken de materialen die we al sinds jaar en dag gebruiken. De wollen loden stof in al zijn diversiteit en uniciteit wordt dit seizoen bijzonder belangrijk en onderstreept de liefde voor het vakmanschap die de OSKA-look zo uniek maakt.

Credits: OSKA

Het kleurenpalet van het nieuwe seizoen weerspiegelt de levensvreugde van Ray Eames, haar experimenteerdrift en speelse nieuwsgierigheid. Kleurrijke highlights zoals clematisblauw, vrolijk oranje en fris hemelsblauw zijn geïnspireerd op maskers, vliegers en speelgoed. Zacht geschakeerde groen- en blauwtinten omhullen helderdere kleuren en creëren een balans tussen rust en diversiteit. De warme, herfstachtige roodtinten stralen een aangename geborgenheid uit. Discreet natuurwit verzacht zwart en maakt spannende combinaties mogelijk met zacht rosé en flesgroen. Een echte Eames-klassieker.