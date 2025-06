& Other Stories lanceert 'The Vacation Edit'

& Other Stories presenteert The Vacation Edit: een zorgvuldig samengestelde collectie voor wie zomert in stijl. Geïnspireerd door de zorgeloze charme van zonovergoten bestemmingen, viert deze editie de vreugde van reizen, van strand tot stad, van dag tot nacht. Met levendige tinten, luchtige silhouetten en speelse accessoires draait het hier om moeiteloos chic, zodat elke vakantieherinnering nóg stralender wordt.

The Vacation Edit

Reis licht en kleurrijk met verfijnde stukken die perfect op elkaar zijn afgestemd, zodat inpakken en stylen een fluitje van een cent wordt. Levendige zwemkleding, opvallende accessoires en luchtige silhouetten brengen je moeiteloos van dag naar nacht, van strand naar boulevard, terwijl je je overgeeft aan de spontane vreugde van het seizoen.

Credits: & Other Stories

Wat te dragen op vakantie

Ontdek de zorgvuldig samengestelde collectie voor een stijlvolle, zonovergoten zomeravonturen. Een ode aan zonnige reizen: The Vacation Edit is onze uitgelezen collectie voor een chique en zorgeloze zomerstijl. Een garderobe ontworpen voor een rustiger ritme: zonnen, een dutje in de schaduw, dineren onder de sterren. Deze stukken vormen de mooiste herinneringen van de zomer.