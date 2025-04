& Other Stories lanceert vandaag de nieuwe Savoir-collectie

& Other Stories presenteert met trots de nieuwste Savoir-collectie – de limited edition-lijn van het merk, waarin de expertise van de designateliers wordt geëerd met seizoensgebonden statement-stijlen die de mode vooruitstuwen. Gedurfd en expressief herinterpreteert deze editie van Savoir gelegenheidskleding met een speelse maar luxe esthetiek, waarin moderne elegantie samensmelt met een avontuurlijke spirit. Ontworpen voor degenen die graag de aandacht trekken, is elk stuk gecreëerd om een onvergetelijke entree te maken.

Frida Billegren, Atelier Designer

"Het gaat om de momenten vóór een speciaal evenement - het plezier, het lachen, de gekoesterde herinneringen met vrienden," zegt Frida Billegren, Atelier Designer. "De collectie straalt een surrealistische sfeer van vreugde uit, met couture-geïnspireerd vakmanschap en onverwachte details die elk stuk tot een schat maken."

Credits: & Other Stories

De collectie

Deze exclusieve, limited edition collectie voor gelegenheidskleding biedt verfijnde stijlen, van delicate jurken tot scherpe, vrouwelijke tailoring.

Blikvangers zijn onder andere een witte jurk met een gedrapeerd ontwerp en een bovenlaag van doorschijnend, geborduurd organza die overloopt in een lange satijnen rok. Daarnaast is er een antiekblauwe corsetstijl-jurk die historische inspiratie combineert met ultradoorschijnende lagen, waardoor de complexe constructie wordt benadrukt. Ook bevat de collectie een perzikroze jurk met lange mouwen, rijk aan details en versierd met pailletten in de vorm van een lippenstift, een sleutel en een sleutelgat, speelse designaccenten die een fantasierijke touch toevoegen. Een bubblegumroze pak vormt een perfecte aanvulling op de jurkopties en is verkrijgbaar met zowel bermudashorts als een lange broek.

De verfijnde losse items bestaan uit een witte overhemdjurk met een met kralen versierde kraag, een zwarte blazer gecombineerd met zwarte capribroek met strikdetails, een rode leren rok versierd met gewatteerde harten en een wit T-shirt geborduurd met hartjes.

Accessoires

Accessoires tillen de collectie naar een hoger niveau, waaronder een rood hartvormig bralette, rode sandalen met hartvormige uitsparingen en platte sandalen met een romantisch citaat uit Shakespeare’s Romeo and Juliet: “I defy you, stars.” De sieraden versterken het romantische thema met hartvormige oorbellen en een lipvormige ketting gemaakt van rode minibeads.