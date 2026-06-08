Otrium en Klarna introduceren een opvallende creatieve samenwerking waarbij iedere bestelling tijdelijk wordt verzonden in een speciaal ontworpen limited edition verzenddoos: ‘The Art-Boxing’, powered by Otrium & Klarna.

Voor de limited edition verpakking ontwikkelden beide merken samen een doorlopend kunstwerk van in totaal meer dan 500 meter lang. Het design is geïnspireerd op de founding cities van beide bedrijven, Amsterdam en Stockholm, en toont een grafisch architectonisch lijnenspel gebaseerd op beide steden. Met de campagne, die ruim een maand loopt, willen Otrium en Klarna laten zien hoe branding, retail en customer experience steeds meer samensmelten. Waar packaging traditioneel vooral functioneel is, wordt de verzenddoos in deze campagne onderdeel van zowel het merkverhaal als de klantbeleving.

Otrium en Klarna vieren samenwerking met 500 meter lang kunstwerk. Credits: Otrium

“Eén jaar Otrium x Klarna: we zijn enorm trots op deze samenwerking, die is uitgegroeid tot een brede en impactvolle samenwerking in alle Europese markten. Om deze mijlpaal te vieren, hebben we samen ‘The Art-Boxing’ ontwikkeld: een mooie herinnering dat de shopper experience niet eindigt bij het afrekenen”, aldus Damla Manav, Head of Partner Success Klarna. Gedurende de campagne ontvangt iedere klant die een bestelling plaatst bij Otrium een deel van het kunstwerk thuis. De campagne wordt ondersteund door videocontent en social activaties van beide merken, waaronder een internationale social video met creators uit Nederland, Duitsland en Frankrijk, waarin het unboxing-moment centraal staat.

“De beste samenwerkingen ontstaan wanneer technologie, retail en creativiteit elkaar versterken”, zegt Milan Daniels, Co-Founder van Otrium. “Met deze campagne wilden we iets creëren dat verder gaat dan een transactie en van iedere levering een ervaring maken die consumenten bewust beleven, delen en onthouden.”

De campagne onderstreept de bredere samenwerking tussen Otrium en Klarna, waarbij fashion, technologie en merkbeleving samenkomen in een retailervaring die verder gaat dan alleen de aankoop zelf.