OTW by Vans x FDMTL: Japans vakmanschap ontmoet de toekomst van de sneaker

In een wereld waar fast fashion vaak de overhand heeft, is het verfrissend om een samenwerking te zien die inzet op ambacht, detail en duurzaamheid. OTW by Vans en het Japanse FDMTL slaan opnieuw de handen ineen voor een zesde gezamenlijke capsule — een eerbetoon aan premium workwear, denimcultuur en de esthetiek van het imperfecte.

FDMTL, de referentie bij uitstek voor Japans denim, staat bekend om zijn verfijnde afwerking en diep respect voor traditionele technieken. Deze collab brengt die filosofie naar de sneakerwereld, met vernieuwde interpretaties van twee iconen uit het Vans-archief: de Old Skool 36 EK en de Half Cab 33 EK.

De collectie grijpt terug naar Sashiko, een eeuwenoude Japanse borduurtechniek waarbij decoratieve stiksels meerdere textiellagen met elkaar verbinden. Voor deze release vertaalde OTW by Vans het principe naar een eigentijds patroon, gerealiseerd via zijn Engineered Knit-technologie. Resultaat: sneakers met een tactiele, gelaagde look die even technisch als poëtisch aanvoelt.

Details zijn alles. Denk: witte stiknaden, perforaties, een ‘Citadel’-blauwe buitenzool en een subtiel Marshmallow-accent. De Half Cab krijgt daar nog een geweven FDMTL-vlaggetje bij — een discreet maar uitgesproken statement. De hele lijn ademt het DNA van beide labels: tijdloos, innovatief en verankerd in cultureel vakmanschap.