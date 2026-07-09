Pandora lanceert ‘Pandora Wonders’ met Harry Lambert

Het Deense merk Pandora lanceert met ‘Pandora Wonders’ een nieuw, meerjarig creatief platform, gericht op de verkenning van materialen en het vakmanschap van het huis, zo blijkt uit een persbericht. Elk hoofdstuk focust op een materiaal. De start is met zoetwaterparels, geherinterpreteerd door creatieven van over de hele wereld.

Voor het eerste deel presenteert Pandora een collectie van elf bedels, ontworpen in samenwerking met de Britse stylist Harry Lambert. De limited edition-items transformeren barokke parels in bijzondere objecten: een ijshoorntje, een inktvis, een paddenstoel of een fantasiewezen. Twee modellen zijn in XL-formaat: een kogelvis en een kikker met zwemvliezen. De volledig handgemaakte creaties bevatten ook details van metaal verguld met 14-karaats goud, en elke bedel benadrukt de unieke vorm van de zoetwaterparels.

Credits: Pandora

Credits: Pandora

Harry Lambert, bekend van zijn werk met Harry Styles, Emma Corrin en Alexander Skarsgård, bepaalt de beeldtaal van de collectie en de in Londen gefotografeerde campagne. “Ik hou van parels en wilde een kinderlijke vreugde en een vleugje nostalgie toevoegen aan de bedelwereld van Pandora”, legt de stylist uit.

Credits: Pandora

Volgens de creatief directeuren van Pandora, Francesco Terzo en A. Filippo Ficarelli, lijkt elk stuk ‘eerder ontdekt dan gemaakt’, als uit een rariteitenkabinet.

De collectie ‘Pandora Wonders’ wordt op 9 juli 2026 gepresenteerd tijdens de Haute Couture Week en de Haute Jewellery Week in Parijs.

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