Pandora presenteert de Bridgerton collectie met Netflix

De collectie biedt fans wereldwijd draagbare symbolen van hun eigen verhalen over liefde - in vriendschap, romantiek en momenten van zelfviering. De complete sieradencollectie, inclusief bedels, armbanden, ringen en kettingen, is met zorg ontworpen om subtiele verwijzingen naar de elegante wereld van Bridgerton te weerspiegelen. Pandora speelt met de kracht van zelfexpressie en nodigt iedereen uit om hun eigen regels van liefde te creëren. Van strikjes en bloemen tot bijtjes en harten, elk sieraad combineert speelsheid met betekenis en weerspiegelt de verfijning en romantiek van de Regency-periode. De ontwerpen bieden verschillende stylingmogelijkheden, waardoor je sieraden kunt mixen en matchen om je persoonlijke verhaal te vertellen, geïnspireerd door de charme en grandeur van Bridgerton.

Credits: Pandora

Rules to Love By gaat verder dan sieraden: het is een viering van zelfexpressie en moderne elegantie. Door speelse motieven zoals strikjes, bloemen, bijtjes en harten te combineren met verhalende ontwerpen, creëert de collectie een gedeelde taal van empowerment en veerkracht. Elk sieraad nodigt draagsters uit om liefde op hun eigen manier te definiëren, terwijl het vakmanschap in sterling zilver, 14k gouden plating en parels zorgt voor tijdloze schoonheid die gekoesterd en doorgegeven kan worden. Zo worden persoonlijke verhalen en momenten van zelfviering tastbaar - een uitnodiging om oude regels los te laten en je eigen regels van liefde te schrijven.

Credits: Pandora

Credits: Pandora

Elke creatie uit de Rules to Love By collectie nodigt uit tot speels experimenteren met stijl en betekenis. De sieraden vertellen kleine verhalen, waarin persoonlijke momenten en gedeelde herinneringen samenkomen. Door subtiele details en verfijnde vormen te combineren, ontstaat een collectie die zowel hedendaags als tijdloos voelt. Draagsters kunnen spelen met lagen en combinaties, waardoor elk sieraad een uniek accent wordt dat karakter en persoonlijkheid uitstraalt.

Credits: Pandora