Pandora presenteert de Stranger Things collectie met Netflix

Duik in de Upside Down: ontdek de sieraden die een ode brengen aan de vriendschap, de nostalgie en de iconische stijl van de jaren 80. Pandora lanceert zijn eerste sieradencollab met Netflix, geïnspireerd door de wereldwijde streaming-sensatie Stranger Things.

De Pandora x Netflix Stranger Things Capsule Collection opent een spannend nieuw hoofdstuk voor Pandora en biedt fans wereldwijd draagbare symbolen van hun lievelingsseries, die ze kunnen verzamelen. De hele sieradencollectie, inclusief bedels, armbanden, ringen en oorbellen, werd met liefde ontworpen om iconische momenten uit de serie te weerspiegelen met subtiele verwijzingen naar de stijl van de jaren 80. De 12-delige collectie speelt met de kracht van de verbinding en nodigt fans uit om met stralende bedels voor wat licht te zorgen in de Upside Down-wereld. De collectie biedt diverse stylingmogelijkheden om de sieraden met de nerds en monsters uit Hawkins te combineren en neemt je mee in de avonturen van de Hellfire Club en naar de nostalgie van de jaren 80.

Credits: Pandora

‘We vonden het belangrijk om boven de letterlijke interpretatie van de serie en hun karakters uit te stijgen en in plaats daarvan het nostalgische idee van de wereld van vóór het internet op te pakken. We wilden het gevoel van low-budgethorrorfilms, speelautomatenhallen, neonkleuren en ‘Heavy Metal’ van de jaren 80 uitbeelden. Daarnaast wilden we thematisch de nadruk leggen op waarden als community en vriendschap, die ‘Stranger Things’ en Pandora gemeen hebben’, aldus de creative directors van Pandora, A. Filippo Ficarelli en Francesco Terzo.

Met Pandora kunnen fans zich in elkaar herkennen door motieven te verzamelen die geïnspireerd zijn door de iconische figuren van ‘Stranger Things’. De collectie omvat vriendschapsringen, bedels en fantastische designs als het Demogorgon-motief en de 011-items die een hommage zijn aan Elevens krachtige, maar kwetsbare weg. De Demogorgon-oorbellen, -bedels en -ringen combineren retro-sciencefiction met avonturen en vertellen een boeiend verhaal, terwijl de 011-armband Elevens moed en haar rol als verbindende factor in de vriendengroep weerspiegelt. Deze sieraden herinneren ons eraan dat we net als Eleven kracht in onze vrienden vinden en door gedeelde passies onverbrekelijke banden creëren. Net als de groep uit Hawkins vormen we community’s rondom de verhalen waarvan we houden. Ze herinneren ons eraan dat als je in het leven voor hete vuren komt te staan het de grootste superkracht is om vrienden aan je zijde te hebben.