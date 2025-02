Pandora presenteert het volgende hoofdstuk van haar BE LOVE-campagne, een ode aan de transformatieve kracht van de liefde

Dit jaar keert Pandora met een oproep terug: BE LOVE. Op basis van de overtuiging dat liefde een transformatieve kracht heeft als het tot uitdrukking wordt gebracht, staat het nieuwe hoofdstuk van Pandora’s merkcampagne in het teken van de kracht van de liefde. Een grote groep iconische talenten, modellen en inspirerende persoonlijkheden deelt persoonlijke verhalen en herinneringen aan liefdevolle gebaren die van grote invloed op hun leven waren. Met de meest iconische items uit de collectie viert de campagne sieraden waarmee verhalen kunnen worden verteld waarin de liefde centraal staat.

Liefde betekent voor iedereen iets anders. Voor Winona Ryder, één van de gezichten van de nieuwe BE LOVE-campagne van Pandora, draait de liefde om medeleven en emotionele openheid. “Liefde betekent dat je echt luistert”, vertelt ze. “En dat je probeert zoveel mogelijk begrip te tonen.” “De dingen vanuit een ander perspectief bekijken – dat is voor mij liefde”, vult Ryder aan. “Dat is een diepgaande vorm van liefde.”

De fijn afgewerkte sieraden van de BE LOVE 2025-campagne zijn een draagbare uiting van liefde. De BE LOVE hart-bedel van sterling zilver kan met een datum, tekeningen, initialen of symbolen worden gegraveerd en zo individueel worden vormgegeven. De organisch gevormde hart-ring, gemaakt van sterling zilver verguld met een laagje 14K-goud, is een minimalistische en moderne interpretatie van de klassieke hartvorm. De UNICEF-bedel, met een hartvormig ontwerp en een fonkelende blauwe steen in het midden, vertegenwoordigt Pandora’s toewijding om samen een betere toekomst te creëren. Pandora’s UNICEF-partnerschap heeft als doel om jonge mensen over de hele wereld, vooral meisjes, de kans te geven om te leren en een betere toekomst te creëren – en om anderen te inspireren hetzelfde te doen.

BE LOVE-campagne 2025. Credits: Pandora

De BE LOVE-campagne presenteert nieuwe Pandora-gezichten, waaronder de actrice Winona Ryder, supermodel Iman en de modellen Vittoria Ceretti, Mica Arganaraz, Karen Elson, He Cong, Elisabetta Dessy en Ugbad Abdi – en nog veel meer talenten. De campagne werd door toonaangevende creatievelingen uit de branche ontwikkeld, waaronder Fabien Baron en Craig McDean, met productfoto’s van Raymond Meier. De campagne belichaamt de essentie van BE LOVE en viert de liefde in al zijn facetten – ongeacht de aanleiding, relatie of feestdag.

In de nieuwe hoofdstukken van de BE LOVE-campagne 2025 wordt de relatie die wij met elkaar en met onszelf hebben, verdiept en versterkt. Van tere, fijn afgewerkte sieraden en de samenwerking met UNICEF tot een campagne die de liefde in al haar facetten viert. BE LOVE is een ode aan alles wat liefde in ons leven en dat van onze dierbaren brengt – een feest van de vrouwelijkheid, het zusterschap en de diepe verbondenheid met anderen en onszelf.

BE LOVE-campagne 2025. Credits: Pandora