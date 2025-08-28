Pandora Talisman, een hommage aan antieke munten en moderne identiteit

Dit najaar wordt de collectie PANDORA Talisman gelanceerd en hiermee wordt een nieuwe richting in het sieraden universum van PANDORA ingeluid. De collectie is geïnspireerd op antieke munten en verandert tijdloze symbolen in moderne uitingen van je persoonlijkheid. Elk sieraad is zo vormgegeven dat het de waarden weerspiegelt die het belichaamt, geheel in lijn met de boodschap van de campagne.

Credits: Pandora

Deze lancering markeert de spannende heroriëntatie van de traditionele designcodes van PANDORA en biedt een nieuwe esthetiek die wordt gekenmerkt door storytelling, structuren en de schoonheid van imperfectie. In elk PANDORA Talisman schuilt een symbool, een herinnering, een stukje van wie jij bent. Sieraden die niet alleen schitteren, maar je verhaal tot leven brengen.

De basis van de collectie bestaat uit twaalf ontwerpen die zijn gegraveerd met Latijnse inscripties zoals amor vincit omnia (“liefde overwint alles”) of per aspera ad astra (“via uitdagingen naar de sterren”). In combinatie met krachtige symbolen - harten, manen en sterren - vertelt elk sieraad uit de collectie PANDORA Talisman een betekenisvol, persoonlijk verhaal.

Eén design uit de collectie combineert kunstmatig geproduceerd parelmoer met een 14K-verguld gouden laag en geeft het sieraad zo een speciale diepte en expressie. Het grootste item is gegraveerd met filigrane pijlen, een krachtig symbool voor hoop, veerkracht en groei. De collectie bestaat uit sterling zilver, 14K-verguld gouden laag en sieraden in bicolor-design, zodat de items op veelzijdige en individuele manier kunnen worden gestyled.

“PANDORA Talisman is meer dan alleen een nieuwe collectie, het is een nieuwe manier om verbinding te zoeken, te reflecteren en persoonlijkheid en verhaal uit te dragen”, aldus A. Filippo Ficarelli en Francesco Terzo, SVP Creative Directors van PANDORA. “De sieraden symboliseren herinneringen, weerspiegelen de eigen persoonlijkheid en herinneren ons eraan dat wij zelf betekenis aan de dingen moeten geven.” Elk sieraad uit de PANDORA Talisman-collectie kan apart worden gedragen of samen met twee nieuw ontworpen kettingen, vervaardigd in het kenmerkende sterling zilver of in 14K verguld.

PANDORA Talisman is bovendien geschikt voor de PANDORA ME kettingen en te combineren met andere collecties van PANDORA, die nog meer mogelijkheden bieden om een persoonlijk en symbolisch verhaal uit te dragen. Geheel volgens PANDORA’S motto om persoonlijke storytelling door sieraden tastbaar te maken, presenteert de campagne persoonlijkheden die op grond van hun unieke levensverhaal werden gekozen. Alle campagne ambassadrices belichaamt de waarden die in de PANDORA Talisman ontwerpen zijn verankerd en herinnert ons eraan dat sieraden niet alleen mooi zijn, maar ook uitdragen wie wij zijn.