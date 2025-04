Pandora lanceert een nieuwe collectie voor Moederdag 2025. Moederliefde kent vele vormen en is een uniek en waardevol geschenk. Om het gevoel van het moederschap in al zijn uitingen te vangen, presenteert Pandora een selectie sieraden die een ode zijn aan de hechte band tussen elke moeder of moederfiguur en degenen die haar liefde ontvangen. Om deze sterke band te laten zien, introduceert Pandora het symbool van de onlosmakelijke band.

Net als het infinity symbool staat de organische vorm voor de tijdloze en blijvende kracht van moederliefde. “Dit symbool is een abstracte weergave van een omarming, van geborgenheid en het gevoel van bescherming,” zeggen Pandora’s creative directors A. Filippo Ficarelli en Francesco Terzo. Dit tedere symbool van eeuwige liefde verschijnt in de vorm van het infinity design. De bedel en ring met dit design zijn vervaardigd uit sterling zilver en verguld met een laagje 14K-goud. Ze zijn ontworpen om elke sieradencollectie een luxe en bijzondere betekenis te geven.

Credits: Pandora

Daarnaast is Pandora’s iconische Snake Chain Armband opnieuw ontworpen. De armband toont nu twee kettingen die met elkaar verstrengeld zijn en symbool staan voor de innige band tussen moederfiguren en degenen met wie zij close zijn. Voor een elegante look kan deze armband perfect worden gecombineerd met de tennis choker halsketting uit de Pandora Timeless collectie – perfect voor een speciaal persoon. Om een ode te brengen aan de kracht van moederliefde, introduceert Pandora nieuwe Pandora Moments bedels met liefde- en humoristische boodschappen. Combineer ze naar wens om een persoonlijk statement te maken.

Pandora viert de kracht van moeders, die met een blik en een omhelzing de wereld kunnen veranderen. Tijdens de Moederdagcampagne worden een aantal echte familieleden getoond die een sterke en levenslange band delen. In lijn met op de BE LOVE-campagne, komen voor deze campagne Karen Elson en haar dochter Scarlett, Elisabetta Dessy met haar zoon Aldo en dochter Aurora, Alva Claire, Paula Soares, en de zussen Ugbad en Hani Abdi bij elkaar. “Het is mooi om iemand te hebben die er altijd voor je is en op wie je kunt vertrouwen,” zegt Scarlett over haar moeder Karen voor de camera. De groep benadrukt dat Pandora sieraden meer zijn dan een blijk van waardering, ze zijn een oprechte uiting van liefde.