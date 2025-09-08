Goed nieuws voor fashion lovers: Peek & Cloppenburg en Anouk Yve slaan opnieuw de handen ineen. Na een eerste succesvolle capsule collectie in het Nederlandse modehuis, keren de creatieve krachten terug met een nieuwe collectie vol satijnen en cashmere touches, eigentijdse kleuren en verfijnde snits die perfect aansluiten bij de stijl en authenticiteit van Anouk Yve zelf.

Anouk Yve’s iconische mode-aanpak is een balans van minimalisme, kwaliteit en verfijning. Als een ware stijl influencer, combineert ze effortless elegantie met een moderne feel, resulterend in een collectie die de essentie van vrouwelijkheid weerspiegelt: tijdloos, intelligent en chic.

Satins & Silhouettes van boxy tot body con

Stijlvol, draagbaar en authentiek – precies één met Anouk’s fans en volgers te waarderen. De collectie speelt met vrouwelijke silhouetten – van een oversized blazer met matching pencil skirt tot een wijdvallende silky topjes, perfect te dragen van late summer tot early autumn. Chique cuts en premium materialen geven elk item die luxe touch, denk hierbij met een cashmere touch, satijnen rokken en blouses die iedere collectie completeren.

Credits: Peek & Cloppenburg

Credits: Peek & Cloppenburg

Key pieces to know

Key pieces zijn een oversized blazer met matching pencil skirt in een verfijnd ruitpatroon, vloeiende brown top, en het two-tone maxi dress met satijnen finish en een prachtige vrouwelijke feel. Het kleurenpalet, diepere herfsttinten, warm bruin, denim blauw, tijdloos grijs, wit en beige, maakt het gemakkelijk om de collectie items in je eigen look te mixen en matchen tot chique effect.

Credits: Peek & Cloppenburg

De Anouk Yve Style Icon Collection is verkrijgbaar bij geselecteerde Peek & Cloppenburg-winkels en online via de website.