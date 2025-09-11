Pepe Jeans: Herfst/Winter 2025 collectie voor dames en heren

Pepe Jeans London, een van de merken van de wereldwijde modegroep AWWG, bevestigt opnieuw haar toewijding aan denim en viert haar Britse stijlroots met de nieuwe herfst/winter 2025 collectie. Doordrenkt met retro-invloeden en gecombineerd met een eigentijdse twist, presenteert deze collectie een opvallend kleurenpalet, perfect voor de aankomende koudere maanden.

Voor dames begint het seizoen met een knipoog naar de Britse kustkleuren. Zandtonen en een scala aan blauwtinten zetten de toon, terwijl heldere accenten van geel een mooi contrast bieden. Naarmate de temperatuur daalt, komen gedurfde rode tinten, donkere blauwtinten en aardse roze en bruine kleuren naar voren. Deze tinten nemen prints, pufferjacks, gebreide kledingstukken en andere items over, wat een vleugje collegestijl aan hun garderobe toevoegt en de charme van het platteland naar de moderne stadsbewoner brengt.

AW25. Credits: Pepe Jeans

Voor heren ademt deze collectie dezelfde Britse aantrekkingskracht. Kenmerkende graphics en retro-geïnspireerde logo's geven T-shirts en sweaters een vintage vibe die gemakkelijk te dragen en moeilijk te negeren zijn. Ook overhemden bieden een verscheidenheid aan afwerkingen, van betrouwbare effen kleuren tot warmere corduroy en ruiten. Wat betreft broeken, helpt Pepe's 'fit guide' mannen bij het vinden van hun favoriete seizoensbroeken en -jeans.

AW25. Credits: Pepe Jeans

AW25. Credits: Pepe Jeans

Denim is, zoals altijd, verweven met alles wat het merk doet, en deze collectie is geen uitzondering. De terugkeer van klassieke pasvormen brengt iconische denimdetails uit het verleden naar het heden voor dames, terwijl nieuwe silhouetten worden geïntroduceerd voor heren. Elk item in de collectie heeft precies de juiste hoeveelheid edgy Britse stijl die Pepe Jeans London zo herkenbaar en begeerlijk maakt.

