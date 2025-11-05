‘PERCEPTION’ – De Pre-Spring 2026-campagne van SAMSØE SAMSØE

Credits: SAMSØE SAMSØE

Samsøe Samsøe presenteert de Pre-Spring 2026-collectie met de ‘PERCEPTION’-campagne. Deze viert gemeenschap, creativiteit en de individuele perspectieven die onze wereld vormgeven. De campagne, gefotografeerd in Parijs door Vitali Gelwich, brengt een groep toekomstgerichte visionairs samen. Hun werk omvat muziek, fotografie, journalistiek, styling en artdirection. Elk van hen geeft vanuit een eigen creatieve invalshoek vorm aan de hedendaagse cultuur. DJ Kim Turnbull belichaamt de energie en speelsheid van het seizoen. Fotograaf Goldie Williams Vericain legt de stad vast vanuit een diep persoonlijk en emotioneel perspectief. Multidisciplinair talent TJ Sawyerr, wiens werk zich uitstrekt over journalistiek en artdirection, en styliste en modeproducente Jenn Abey brengen beiden hun unieke visie tot leven. Ze staan symbool voor de doordachte precisie en creatieve diepgang die de campagne kenmerken.

Centraal in de beeldtaal staat het idee van perceptie. Close-ups van de ogen van elk talent verwijzen naar de unieke, persoonlijke manier waarop ieder individu de wereld ervaart. Deze verkenning van perspectief wordt doorgetrokken in de bewegende beelden van de campagne. In een speciale video reflecteert elk talent op wat de kleur blauw bij hen oproept. Kim Turnbull omschrijft het als elektrisch en ritmisch, wat de hartslag van muziek en het nachtleven weerspiegelt. Goldie Williams Vericain spreekt over de dualiteit van geluk en verdriet, met nadruk op emotionele resonantie. TJ Sawyerr en Jenn Abey voegen extra lagen toe door hun reflecties te verbinden aan persoonlijke favorieten en creatieve inspiratie.

Net zoals perceptie voortdurend kan verschuiven, doet de Pre-Spring 2026-collectie dat ook. De collectie balanceert uitgesproken gelegenheidskleding met de warmte van winterse essentials. Kim draagt de op feestkleding geïnspireerde stukken van het seizoen, die de kenmerkende energie en levenslust van de collectie benadrukken. Goldie en Jenn tonen de belangrijkste outerwear-items: jassen gemaakt van Manteco®’s MWool®, waarin elegantie en functionaliteit samenkomen. De opvallende Samedda-bomber van imitatiebont voegt textuur en lef toe aan de garderobe. Doorheen de collectie zorgen hoogwaardige essentials en veelzijdige lagen ervoor dat elk item zich moeiteloos aanpast aan verschillende momenten, stemmingen en persoonlijke stijlen.

Door de focus te leggen op het individu binnen de gemeenschap, vangt de ‘PERCEPTION’-campagne de voortdurende dialoog van Samsøe Samsøe met de creatieven die de identiteit van het merk mee vormgeven. Via fotografie, styling en bewegend beeld benadrukt de campagne de verbinding tussen persoonlijke visie en gedeelde ervaring. Ze toont hoe gemeenschap perceptie beïnvloedt, verruimt en verrijkt. Uiteindelijk nodigt de campagne kijkers uit om na te denken over hoe hun eigen perspectief de wereld om hen heen vormt. Zo verandert een moment, een blik of een kleur in iets dat zowel intiem als universeel herkenbaar is.

OVER DE TALENTEN

Kim Turnbull

De in Londen opgegroeide, veelzijdige creatieveling Kim Turnbull is een internationale DJ en model, bekend om haar genre-overstijgende sets, variërend van hiphop en afrobeats tot amapiano en elektronische muziek. In de afgelopen vijf jaar trad ze op in Europa, Afrika, de Verenigde Staten en Azië, op festivals, in clubs en bij culturele evenementen. Ze wordt erkend om haar dynamische stijl en culturele veelzijdigheid binnen de wereldwijde muziekscene.

Tj Swayerr

De in Londen geboren creatieveling TJ Sawyerr combineert culturele storytelling, beeldcreatie en creatieve regie met een focus op Zwarte verhalen en samenwerkingsprojecten. Puttend uit zijn Zuid-Afrikaanse, Ghanees-Amerikaanse en Brits-Caribische achtergrond weerspiegelt zijn werk een diep cultureel bewustzijn en een sterk redactioneel gevoel. Dit maakt hem tot een opkomende stem binnen de hedendaagse mondiale creatieve cultuur.

Jenn Abey

De in Parijs gevestigde styliste en key opinion leader Jenn Abey brengt een rijk cultureel perspectief naar de moderne mode. Sinds de start van haar stylingcarrière in 2023 heeft ze samengewerkt met toonaangevende muzikanten, gerenommeerde modepublicaties en luxemerken. Haar werk, op het snijvlak van cultuur, identiteit en storytelling, positioneert haar als een onderscheidende visuele auteur die de esthetiek van haar generatie vormgeeft.

Goldie Williams Vericain

Goldie Williams Vericain is een hedendaagse beeldmaker met wortels in straatfotografie. Sinds 2013 verkent hij mode, design, architectuur, sport en film, en creëert hij projecten die zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling weerspiegelen. Zijn werk vangt de geest van het moderne leven door een uitgesproken creatieve lens.

