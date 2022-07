Perlie breidt verder uit naar Duitsland, Frankrijk en België

Na een succesvolle introductie in Nederland en de Verenigde Staten, is PERLIE klaar voor verdere uitbreiding in Duitsland, Frankrijk en België. Het van oorsprong Nederlandse herenschoenenmerk maakt herenschoenen met het comfort van een sneaker door hun unieke en deels gepatenteerde comfort technologie.

“Er ligt veel moois in het verschiet” zegt CEO Sep Breukers. “Sinds een aantal weken hebben we een vestiging op de Champs Elysées, van waaruit we de Franse markt goed kunnen bedienen. Waarom Frankrijk? We merken vanaf het begin al dat de Franse markt goed past bij ons product, de kwaliteit van het product en onze merknaam. Het is niet voor niets dat we zonder marketing al in een aantal winkels in Frankrijk, waaronder Parijs, te koop zijn.” Vanaf deze week zijn we tevens bij INNO verkrijgbaar, de Belgische Bijenkorf met 16 vestigingen op toplocaties.

Vanaf de herfst komen daar de belangrijkste warenhuizen en online shops van Duitsland bij. Denk aan Görtz, About You, Breuninger en andere grote spelers op de Duitse markt. Het merk is momenteel bezig met de technische integratie met deze shops. “Duitsland is natuurlijk een ontzettend belangrijke markt in Europa, maar ook een lastige. Zo ligt met name in het vrouwensegment de retourgraad voor sommige producten ver boven de 50%. Gelukkig is dat voor herenschoenen veel minder het geval en zeker voor comfort schoenen als PERLIE.”

Eerder breidde PERLIE al uit naar Amerika. Het comfort van PERLIE schoenen past daarmee goed in de traditie van comfort-gericht schoeisel dat zo populair is in de Verenigde Staten. “We hebben nu ongeveer in 20 staten verkocht, met de nadruk op Californië en het noord-oosten van de V.S.. Daarnaast liggen we in een aantal winkels verspreidt over de V.S.. Uiteindelijk hoop ik natuurlijk dat PERLIE over een tijdje te koop zal zijn bij de grote spelers in de V.S. als Nordstrom en Bloomingsdale’s. Daar komt ook een stukje timing en netwerk bij kijken. Wel werken we al samen met dezelfde influencers die grote concurrenten als Taft and Thursday Boots gebruiken. Ons product slaat dus goed aan in de V.S..”

Sinds een half jaar is Peter Beerens, een gigant in de herenschoenenwereld, als actieve coach bij het merk betrokken. Beerens is al sinds de jaren 70 actief in het luxe schoenen segment en was eerder verantwoordelijk voor de Europese verkoop van enkele van ’s werelds meest exclusieve merken als SANTONI, CHURCH’S en ALDEN. Samen met Beerens zoeken de twee broers achter het merk de leersoorten, leesten en andere materialen uit. “Peter heeft zoveel ervaring, kennis en contacten dat zijn steun en geloof in ons merk van grote waarde voor ons is. SANTONI is al jaren hét merk in de herenschoenenwereld en hij heeft dat merk vanaf eind jaren 90 mee opgebouwd en uitgebreid”, zegt Breukers. “Peter heeft daardoor een ontzettend hoge standaard en dat maakt ons product veel beter. Zo gebruiken we dezelfde leersoorten die SANTONI gebruikt van ontzettend hoge kwaliteit. Gecombineerd met onze comfort technologie zorgt dat voor een uniek product.