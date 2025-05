Trademart lanceert campagne "Every brand has a story"

rademart, Europa's grootste B2B inkoopcentrum, lanceert de inspirerende campagne "Every brand has a story". Deze campagne zet de verhalen van vier opmerkelijke modemerken in de schijnwerpers: Folie à Trois, Amélie & Amélie, Green ICE en Mondieux Madame.

Verhalen die het verschil maken

Achter elk krachtig merk zit een verhaal dat inspireert. Trademart zet deze verhalen in de kijker via authentieke video’s. Zo kunnen retailers hun aanbod met trots en kennis voorstellen — en retailers laten kiezen voor producten die écht overtuigen.

Helina Heremans, campaign marketeer bij Trademart: “Met deze campagne willen we de verhalen van onze exposanten tot leven brengen. Elk merk heeft een unieke identiteit, en die willen we laten spreken, tonen en voelen. Zo versterken we de connectie tussen merk en retailer.”

Folie à Trois: werd 5 jaar geleden opgericht door de jonge dames Shaïna en Luna. Ze bieden met hun merk betaalbare, kwalitatieve en duurzame sieraden en accessoires aan. Hun assortiment varieert van statement oorbellen tot minimalistische kettingen en kleurrijke haaraccessoires. Shaïna & Luna: “Met een passie voor mode & accessoires hebben we Folie à Trois opgericht. We bieden betaalbare, kwalitatieve & duurzame juwelen aan.”

Amélie & Amélie: Onder leiding van CEO Giacomo combineert dit merk Italiaanse verfijning met Belgische elegantie. De focus ligt op prêt-à-porter dameskleding, vervaardigd uit natuurlijke en gerecycleerde vezels, met een nadruk op duurzaamheid. Giacomo: “Ons toekomstproject? De wereld ecologischer maken. Zo vervaardigen we sinds enkele jaren meer en meer producten op basis van natuurlijke en gerecycleerde vezels. ”

Green ICE: Retail Manager Valesca benadrukt het belang van mode voor elke vrouw, ongeacht maat of leeftijd. Green ICE biedt complete damescollecties die dynamisch, kwaliteitsvol en tijdloos zijn. Valesca: “Wat voor ons heel belangrijk is: dat elke vrouw, ongeacht maat, pasvorm en leeftijd bij ons tevreden buiten gaat met een geweldige outfit.”

Mondieux Madame: Lies en Leen creëerden een merk waar vakmanschap en exclusiviteit samenkomen. Hun lederen handtassen worden in België ontworpen en in Italië tot leven gebracht — telkens in een oplage van slechts 40 stuks per model, kleur en land. Sarah: “Elk model van handtas is uniek, Lies ontwerpt deze zelf. De combinaties van kleuren en textiel is exclusief en beperkt in oplage.”

Voor meer informatie over de campagne "Every brand has a story" en om de inspirerende verhalen van deze merken te ontdekken, bezoek: trademart.be/campagne/every-brand-has-a-story en kom ze van dichtbij beleven bij Trademart.

Bezoek Trademart

Trademart is een permanent B2B inkoopcentrum waar retailers een breed assortiment aan (kinder)schoenen, accessoires, (kinder)kleding en tassen kunnen ontdekken. Inkopen kan op basis van collectie, voorraad, online of via het cash & carry-principe. Om je bezoek nog vlotter te laten verlopen, registreer je vooraf via de website van Trademart via https://trademart.be/jaarkaart-aanvragen.

Over Trademart

Met meer dan 1.500 merken en 350 exposanten is Trademart het grootste B2B inkoopcentrum in Europa. Sinds 1975 fungeert het als ontmoetingsplek voor merken en retailprofessionals, met een focus op mode, home & living en baby & kids. Trademart staat bekend om zijn innovatieve aanpak en het creëren van waardevolle connecties binnen de retailsector.