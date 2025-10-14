Philips en Xandres lanceren ‘Steam in Style’ tijdens de Week van de Belgische Mode

Tijdens de Week van de Belgische Mode bundelen Philips en Xandres hun krachten voor Steam in Style: een unieke in-store beleving waar mode en technologie elkaar versterken. In de Xandres-winkel in Brugge staat de gloednieuwe Philips PerfectCare 8000, de krachtigste stoomgenerator van Philips ooit en de lancering van Xandres’ capsule collectie centraal.

Samen met ambassadrice Tiany Kiriloff willen beide merken modebewuste vrouwen, en mannen, inspireren om met trots hun stijl uit te drukken en zorg te dragen voor hun kleding.

“Als styliste weet ik hoe belangrijk het is dat stoffen mooi en verzorgd blijven. De nieuwste Philips-stoomgenerator doet dat snel, veilig en zonder zorgen. Dat geeft mij de vrijheid om volop van mijn outfit te genieten,” zegt Tiany Kiriloff.

Mode ontmoet innovatie

Ondoordachte aankopen, overvolle kledingkasten en items weggooien in plaats van goed te onderhouden: het zijn absolute no-go’s voor de impact op het milieu. Door bewuste keuzes te maken en in te zetten op kwalitatieve, veelzijdige stukken, ondersteunt Xandres een capsulegarderobe waarin elk item een rol speelt. De nieuwste capsule collectie bestaat uit minimalistische stuks die eindeloos geroteerd kunnen worden. Philips wil met slimme innovaties de levensduur van die items verlengen, op een manier die het leven vergemakkelijkt.

Tijdens het International Xandres Weekend (10 tot 12 oktober) treede Philips op als officiële garment care expert van Xandres. In de winkel en via communicatiecampagnes ligt de focus op het belang van goede kledingverzorging. Tiany Kiriloff brengt deze boodschap tot leven in een inspirerende campagne waarin zowel de Philips PerfectCare 8000 als de Philips Kledingstomer 5000 een prominente rol spelen.

"De Xandres capsule collectie is dé sleutel tot structuur in een kast, minder kledingkeuzestress en een lagere milieu-impact. Dankzij onze samenwerking met Philips inspireren we klanten niet alleen om minder en beter te kopen, maar ook met oplossingen om kleding optimaal te verzorgen,” aldus Mazarine Quarin, Marketing coordinator bij Xandres.

Let’s Steam bij Xandres in Brugge

De Xandres-winkel in Brugge vormt het kloppend hart van Steam in Style. Tijdens de Week van de Belgische Mode (11 tot 19 oktober) kunnen bezoekers de stoomgenerator zelf ervaren.

