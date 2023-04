Pierre Cardin FW23: van klassiek naar contrastrijk

De denimstijlen die Pierre Cardin voor het seizoen FW23 presenteert, zijn veelzijdig - de pasvormen variëren van slim tot regular fit, de kleuren omvatten klassiekers als zwart en blauw, maar ook bosgroen en bruin. Wat de materialen betreft, vertrouwt Pierre Cardin op katoen en Tencel - comfort, bewegingsvrijheid en een zacht gevoel staan centraal. Met de FutureFlex technologie biedt Pierre Cardin denim stijlen die perfect zijn voor dagelijks gebruik, terwijl de Legacy modellen een vleugje vintage toevoegen.

Futureflex Premium - Slim Fit

De Futureflex Premium onderscheidt zich door zijn klinknagels en knopen, die gemaakt zijn van een bijzonder hoogwaardig materiaal met een speciale afwerking. Het hoogwaardige materiaal zorgt voor een hoog comfortniveau en is in deze stijl nu verkrijgbaar in een donkergroene kleur. Het wasproces van deze specifieke stijl gebruikt minder water, chemicaliën en energie dan andere productieprocessen.

Antibes Travel - Slim Fit

Antibes Travel is een populair model met een onzichtbaar geïntegreerde telefoonzak aan de voorkant. De denimstof is een perfecte mix tussen vintage en hedendaags - nieuwe mallen en kleurstoffen geven Antibes Travel een casual look. De nieuwe "Heritage Wash" geeft de jeans een natuurlijk used effect voor een levendige look. Deze stijl is verfijnd afgewerkt met een zadelstuk en zakopening. De middelzware kwaliteit is gemaakt van ringgesponnen garen - een bijzonder teken van kwaliteit.

Classic Denim - Regular Fit

De klassieker onder de klassiekers wordt gepresenteerd in nieuwe wassingen, met een kenmerkende authentieke uitstraling door het sterke contrast tussen lichte en donkere wassing. Naast de kleuren blauw, zwart en grijs wordt de Classic Denim gepresenteerd in een intense indigotint. Verbeterde stretch en hoog herstel zorgen voor prestaties en flexibiliteit voor de drager.

Futureflex - Tapered Fit

De Futureflex met zijn toelopende pijpen presenteert zich in nieuwe kleuren - naast Chocolate en Dark Green is dit model ook verkrijgbaar in een destroyed look in grijze en blauwe kleurstellingen. Het gebruik van langharig katoen en Tencel maakt dit model bijzonder zacht. De hoge rebound-kwaliteiten garanderen een perfecte pasvorm in elk stadium van het dragen.

Futureflex Saddle - Tapered Fit

Deze variant van de Futureflex-serie overtuigt met een unieke afwerking van het zadelstuk en de zakopening - namelijk tweekleurig gewatteerd. Dit model is gemaakt van katoen en Tencel, afkomstig uit de duurzame bosbouw.

Futureflex Titanium - Tapered Fit

Voor dit model gebruikt Pierre Cardin een speciale, holle vezel die de warmteregulering ondersteunt. Het materiaal is gemaakt van speciaal gesponnen katoen - in combinatie met Tencel zorgt het voor een "kasjmier touch" die extra comfort geeft. De binnenkant is geschuurd met fijne koolborstels, waardoor de denimstof zacht aanvoelt. Bovendien draagt deze techniek verder bij aan het vasthouden van warmte, waardoor de stijl extra geschikt is voor koudere seizoenen. Het voor de Futureflex Titanium gebruikte Tencel is afkomstig uit duurzame bosbouw - en door de gesloten productiecyclus is Tencel bijzonder milieuvriendelijk.

Denim Legacy - Tapered Fit

Voor FW23 heeft Pierre Cardin deze klassieke stijl een nieuwe look gegeven - klinknagels, knopen en labels zijn in de hoofdkleur koper, de achterzak en watchpocket hebben een nieuw stiksel. De binnenste tailleband vertoont contrasterend garen in rood en ook de sluitingen zijn gemaakt met contrasterende kleuren. De zijnaden zijn gestreken in een authentieke Selvedge-look. Authenticiteit zit ook in de gebruikte denimstof - die is gebaseerd op de look van de eerste denims ooit en heeft een typische "peper en zout" look.