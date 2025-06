Pig & Hen en Lenor Agency: ondernemen met plezier en persoonlijkheid

Rutger Versluis, mede-eigenaar van Pig & Hen en Le Nord Agency, combineert creatief ondernemerschap met strategisch denken. Vanuit Amsterdam runt hij samen met zijn compagnons twee succesvolle modebedrijven met een focus op armbanden met Pig & Hen en menswear met Le Nord Agency, waaronder Matinique en sinds kort ook Wood Wood behoort.

Binnen Pig & Hen is Rutger mede verantwoordelijk voor de productontwikkeling en de strategie van het merk., terwijl hij bij Le Nord Agency vooral ook aan de achterkant van de organisatie werkt. “Het leukste aan mijn werk? Het ondernemen én het werken met mensen. Dat blijft me energie geven.” “Mijn werk is erg divers en uitdagend. Geen één week is hetzelfde, en daarin blijft het altijd leuk en spannend.”

De kracht van Le Nord en Pig & Hen zit in de lange termijn: “We geloven in duurzame relaties, niet alleen in onze producten, maar ook met klanten. We doen waar we blij van worden en dat zie je terug in ons team en in de manier waarop we werken.”

Pig & Hen Credits: null

Waarom PREVIEW?

De keuze voor PREVIEW kwam na Covid. Het format van PREVIEW sluit perfect aan bij de werkwijze van onze merken: één dag, erg overzichtelijk en plug-and-play. “Alles is erg goed geregeld en we zien precies de juiste mensen.” Voor Rutger draait een succesvolle beursdag om zichtbaarheid: “Als klanten de moeite nemen om bij je stand langs te komen, en het is druk, dan is de dag geslaagd. Natuurlijk doen wij ook ons huiswerk: wij zorgen voor persoonlijke uitnodigingen, de juiste collecties en een goede presentatie.”

En onze koers is altijd duidelijk: “We focussen op wat we leuk vinden, samen met klanten die bij ons passen. Die persoonlijke benadering is onze kracht, en daar staan we om bekend.”

De boodschap is daarin ook helder: “Voor ons draait het om fun hebben in wat je doet. Dat zie je terug in onze aanpak, ons team en onze relaties met klanten.”

PREVIEW Spotlight is een interviewserie met merken die deelnemen aan de komende editie van vakbeurs PREVIEW. De beurs, sinds 2020 georganiseerd door CAST in Nieuwegein, brengt relevante merken samen voor inkopers en winkeliers, in een toegankelijke en overzichtelijke setting waar sfeer en inhoud hand in hand gaan.