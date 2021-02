Pigheads gezocht

Hou je van standaard? Stop maar met lezen; je gaat niet blij worden van dit verhaal. Ben je daarentegen een eigenwijze ondernemer, hou je van gekkigheid en ga je voor blije klanten? Lees dan verder. Dit verhaal is voor pigheads als jij…

Holy Shit! Wát een toffe sandalen!

Dit zinnetje is het begin van schoenenmerk Hol* Sh!t Shoes uit Amsterdam. Nou ja, schoenenmerk… eigenlijk is het een ‘sandaalmerk’, want er is maar één model. Maar die is er wel in verschillende kleuren en prints. Elke uitvoering heeft een geinige naam, zoals ‘Once a living cow’ of ‘Blue Balls’. Wie wil er nou niet op Blue Balls lopen?

De fijne kneepjes

Hol* Sh!t Shoes is het merk van Anthony Diks. Als het om schoenen gaat is niks Anthony vreemd. Zijn vader en oom hadden meerdere schoenenwinkels en zijn de oprichters van het bekende schoenenmerk Wolky.

“Na de havo wist ik dat ik iets met schoenen wilde doen en dat ik niet bij mijn vader in de zaak wilde”, vertelt Anthony. “In Leicester, Engeland zat de beste schoenenopleiding ter wereld. Daar ben ik heen gegaan om de fijne kneepjes van het vak te leren. Toen ik terugkwam solliciteerde ik bij Mexx. Daar heb ik de ontwikkeling van de Yellow Cab Shoes meegemaakt en leerde ik schoenenontwerper Hans Boons kennen.”

Legendarische sandalen

Maar ja, hoe gaat dat: Wolky groeide en groeide. Na Europa werd ook Amerika veroverd. Eigenlijk moest er iemand bij… Anthony: “Mijn vader vroeg of ik in het bedrijf wilde komen. Na lang twijfelen ben ik ervoor gegaan. Mijn vader deed de Amerikaanse markt, ik de Europese. Tot op de dag van vandaag gaat dat uitstekend.”

Een jaar of vijf geleden vroeg Anthony Hans Boons om voor Wolky te ontwerpen. “We spraken vaak over die legendarische sandalen die hij ooit had ontworpen. Dat heb ik altijd zulke toffe sandalen gevonden. Sterker nog: ik loop er al een kleine dertig jaar op, zomer in, zomer uit. ‘Holy Shit’, dacht ik elke keer, ‘wat zijn ze toch gaaf en wat zitten ze toch lekker!’ Hans en ik besloten de stoute schoenen aan te trekken en ze weer op de markt te brengen. Maar dan wel geheel op eigen wijze. De pigheaded way, zeg maar. We hoefden niet lang na te denken over de naam. Hol Sh!t Shoes moest het worden, want dat zijn het tenslotte.”

Pigheads

Een pighead is iemand die eigenwijs is. Hij of zij trekt zich niets van anderen aan en gaat zijn eigen gang. Anthony: “We wisten dat veel mensen de sandalen oerlelijk vinden. Hoe vaak ik niet van vrienden en kennissen heb gehoord: ‘Holy Shit, dat ga je toch niet aantrekken?’ Andere mensen vonden ze juist weer wel supertof. Dat gegeven, daar wilden we iets mee. Zo van: je moet het wel durven om deze schoenen te dragen. Het is niet voor iedereen weggelegd. Daarom passen onze schoenen perfect bij pigheaded people.”

Wie Hol* Sh!t Shoes durft te kopen of verkopen, treedt dan ook automatisch toe tot de Pigheaded People Club. Anthony, glimlachend: “Precies, en daar mag je trots op zijn. Ook al heb je er niks aan. Dat soort dingen vinden wij nou grappig. Pigheads snappen dat.”

Met de hand gemaakt

Back to the shoes: wat maakt Hol Sh!t Shoes nou Hol Sh!t Shoes? Anthony: “Het zijn comfortabele en duurzame schoenen, van uitstekende kwaliteit voor een prima prijs. Ze worden in Portugal met de hand gemaakt en zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en spraakmakende prints. De sandalen zijn uniek, alternatief en stoer.”

Het is inderdaad een opvallend out-of-the-box product en ook alles eromheen is opvallend en origineel. Als het om marketing en merkbeleving gaat, kun je het eigenlijk zo gek niet bedenken of Hol* Sh!t Shoes doet het gewoon. Neem alleen al de webshop, die is gewoon hilarisch. Je moet van goeden huize komen om er niet om te lachen. Zo staat er bijvoorbeeld een idiote quiz op om erachter te komen of je uit het juiste Hol Sh!t-hout gesneden bent. Ook kun je voor vijf euro extra een set veters kopen waar je niks aan hebt. En dan de brand video over Pigheaded Member Ewout… die moet je gewoon zien!

Be aware

Dat soort (on)gein, daar zijn ze bij Hol Sh!t Shoes dus de hele dag mee bezig. Nog een voorbeeldje: je ontvangt de Hol* Sh!t Shoes in een doos met een soundcard. Doe je ‘m open, dan hoor je een James Bond-achtige stem zeggen: ‘Be aware! People may react differently or may be confused. They may laugh or even worse: make fun of you (…) Welcome to the Pigheaded People Club’. Als dat geen vette glimlach oplevert?

Anthony: “Ervaar het, zou ik zeggen. We kunnen dit soort dingen doen omdat we van niemand afhankelijk zijn. Niet van dealers, niet van agenten. Als er iets leuks op ons pad komt, gaan we ervoor. Zo doen we bijvoorbeeld veel maffe dingen op social media. En vorig jaar hebben we een succesvolle pop-up store op het Rokin in Amsterdam gehad. Eén van de bezoekers was een Amerikaan uit Texas. Hij was zo enthousiast dat hij ons uitnodigde naar Amerika te komen, om in Austin, tijdens de SXSW trade show, onze sandalen te promoten. Dat hebben we gedaan. Helaas werd de beurs wegens corona afgelast en zaten we na drie dagen alweer in het vliegtuig naar huis. Hetzelfde gebeurde met een beurs in Hamburg en een supergave winkel op Ibiza: het ging allemaal niet door. Dat was jammer, maar geen reden om bij de pakken neer te zitten.”

Gezocht: pigheaded partners

Op dit moment is Hol Sh!t Shoes op zoek naar nieuwe verkooppunten in Europa. “We maken het onszelf niet makkelijk; de winkels moeten aan een aantal voorwaarden voldoen om onze schoenen te mogen verkopen. Heb je een coole jeans store of een gekke lifestyle winkel, dan kunnen we praten. Afgelopen zomer hebben we een aantal winkels geselecteerd waar we wel wilden liggen. We hebben ze toen benaderd, niet door te bellen, maar door onderdelen van onze sandaal op te sturen met de boodschap ‘Guess what? You are the chosen one to become an official Hol* Sh!t partner… let’s talk business.’ Sommige winkeliers vonden de actie een tikkeltje overdreven. Dan snap je het niet. Als je deze actie niet met een knipoog kunt zien, ben je niet de juiste persoon om Hol* Sh!t Shoes te verkopen. De eindstand? We kregen er acht te gekke dealers in Nederland bij. Stuk voor stuk waren ze razend enthousiast over het product en over de verkoop.”

No-risk policy

Dat smaakt naar meer. “Maar we blijven kritisch”, aldus Anthony. “We gaan voor de leuke, bijzondere, gekke, originele lifestyle en modewinkels. Voor ondernemers die onze gekkigheid snappen en waarderen. Daar willen we verkocht worden. Tegelijkertijd zijn we natuurlijk wel serieus als het om kwaliteit en service gaat. We hanteren uitstekende no-risk condities. Zo hebben we een grote voorraad en kunnen producten eenvoudig geruild of teruggebracht worden. Als retailer loop je nauwelijks risico. Maar je moet natuurlijk wel een pighead zijn om het avontuur met ons aan te gaan.”