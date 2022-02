Pinã: Vegan stof van ananas bladeren

Bali –Gezonder en duurzamer leven staan bovenaan als het gaat om het maken van een goede start in het nieuwe jaar. Dit is precies waarom Marieke Terpstra, eigenaresse Brächa Design, is gestart met produceren van stof van ananas bladeren. Met haar bedrijf wil ze haar kernwaarden vrijheid, creativiteit, duurzaamheid met zoveel mogelijk mensen delen. Door van ananas bladeren stof te produceren wil ze iedereen de mogelijkheid geven tot het maken van een duurzamere keus voor stof om daarbij ook nog wat terug te doen voor de inwoners van haar geliefde Bali.

Beeld: Brächa Design, eigendom van het merk.

Pinã

Pinã is een stof gemaakt van ananas bladeren. De stof is volledig vegan en duurzaam geproduceerd. Ananas bladeren zijn een afvalproduct en daarom duurzaam om te gebruiken voor het maken van stof. De ananas bladeren worden bewerkt om uiteindelijk geweven te kunnen worden tot een luxe stof. Om de stof volledig vegan te maken wordt de stof gekleurd met natuurlijke kleurstoffen zoals cacao en mango blad.

Lokale community

Het verwerken van de ananas bladeren tot een rijke veelzijdige stof doet Marieke samen met de lokale community op Bali. Samen met de inwoners is ze aan de slag gegaan met het maken van een machine die de bladeren kan verwerken tot de stof. Er zijn dagelijks minstens twee Balinese vrouwen bezig met het weven van de stof van ananas bladeren. Op deze manier creëert Marieke een inkomen voor deze vrouwen, die anders geen mogelijkheid hadden om zelfstandig een inkomen te genereren voor hun gezin.

Duurzame droom

Onder het label Bracha Design verkoopt Marieke al enige jaren leren tassen. Om de duurzaamheid van haar producten te verhogen was Marieke al enige jaren op zoek naar nog duurzamer materiaal dan het leer dat ze gebruikte. Veel opties die ze tegenkwam waren niet volledig vegan en waren dus niet geschikt. Na lang zoeken kwam ze op het idee om van ananas bladeren stof te maken. Samen met de lokale inwoners van Bali heeft ze een stof ontwikkeld die gebruikt kan worden voor veel producten. Zo is de stof perfect voor het maken van gordijnen, kussens en andere interieur items. Maar ook zeer geschikt voor het maken van bijvoorbeeld een chique pak, aldus Marieke. “Ik ben super trots op de stof die we hebben gecreëerd. Op deze wijze produceer ik niet alleen een mooi product, maar voorzie ik een groep lokale medewerkers en hun gezin van een inkomen.”

