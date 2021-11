Pinned by K lanceert de nieuwste PARIS collection nu in de winkels & online

Pinned by K draait om de fijne momenten in het leven. In de webshop shop je dameskleding die helemaal hip en trendy is met te gekke prints of designs. Bij Pinned by K wordt alles handgemaakt in Nederland en wij kunnen snel en direct uit stock leveren zodat de retailers nooit zonder kleding komen te zitten.

Al jouw favoriete dameskleding bij PiNNED By K

Heb je vanavond een uitje of wil je gewoon shinen? Gelukkig kan dat al snel, want als je bij ons jouw favoriete kleding bestelt is deze de volgende dag al in huis. Dat is onze kracht en een van de vele voordelen van Pinned by K! Koop hier jouw sweatshirt, sokken, T-Shirt of badkleding. Ga lekker los in het assortiment en laat je verrassen. Bij Pinned by K vind je altijd de juiste outfit.

Beeld: PiNNED by K Paris collectie

Unieke dameskleding en altijd in de mode!

Door onze eigen fabriek in Nederland zijn we uniek in het samenstellen van onze collectie en maken we al onze producten ‘Handmade in Holland’. Hierdoor kunnen we snel van collectie wisselen en altijd topkwaliteit dameskleding aanbieden. Alle ontwerpen maken we zelf en ons gedreven team van designers houdt trends goed in de gaten om jou altijd weer te kunnen verrassen. Hierdoor hebben we dameskleding in diverse prints, kleuren en stoffen. Van denim tot aan bloemenprintjes en van glitter tot aan dots.

Beeld: Pinned by K Paris collectie

Dameskleding stijlen met de juiste accessoires

Maak jouw outfit helemaal af met de juiste accessoires. Combineer die hippe jurk met een gaaf T-shirt en een stoere tas of leren riem voor een mooie, casual look. Tegenwoordig kan alles gecombineerd worden en is niks te gek. Ook voor de te gekke accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Laat je daarom inspireren door onze verschillende stijlen en zoek uit welke looks het beste bij jou passen. Ben je altijd helemaal on trend en loop jij graag in de laatste fashion? Kijk dan eens bij onze nieuwe collectie. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief onderaan de homepage, en blijf up-to-date van alles wat wij jou te bieden hebben!

Beeld: Pinned by K Paris collectie

Ons productieproces

Bij Pinned by K hebben we een eigen ontwerpstudio en lanceren elke vijf weken een nieuwe collectie. Zo blijven we een trendsetter terwijl we de volledige controle behouden over het productieproces. Door reststoffen zoveel mogelijk te hergebruiken en de beweging van goederen in het productieproces te beperken, zorgen we dat onze impact op de wereld minimaal is. Wij kunnen continu beantwoorden aan de vraag van de consument en vermijden zo ook overproductie. U raadt het al, Pinned by K is hier ontzettend trots op!

Bedrijven helpen met branding via OVERDOSE

Bent u geïnteresseerd in complete en exclusieve branding voor uw eigen bedrijf? Vincent en Kris, de oprichters van Pinned by K, staan private labels van zowel entrepreneurs en groothandelaars bij met hun zusterbedrijf Overdose. Van het ontwerp van business cards tot aan werkkledij en uw eigen kledingmerk met exclusieve items, Overdose regelt het voor u!