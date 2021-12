PME Legend Fall/Winter ‘22: Find your Freedom

In de nasleep van de pandemie zoekt onze cargopiloot naar nieuwe manieren om zijn vrijheid te vinden. Nu reizen een andere vorm krijgt, verandert zijn garderobe. Hij heeft minder, maar meer functionele, tijdloze en duurzame items nodig. Het is essentieel om items voor verschillende doeleinden te hebben die tot één nieuwe stijl kunnen worden gecombineerd.

De PME Legend Herfst/Winter ’22 collectie is geïnspireerd op deze zoektocht naar vrijheid – naar nieuwe manieren van werken, reizen en het creëren van nieuwe ervaringen. De thema's van de collectie vertellen het verhaal van de reis van onze cargopiloot, zonder afbreuk te doen aan de sterke PME Legend heritage.

Hack your Cargo Classics

Klassieke items die de tand des tijds hebben doorstaan, geven een sterk gevoel van vrijheid. Ze zijn altijd trendy, gaan lang mee en zijn altijd de juiste keuze. In de nieuwe collectie zullen we 'onze cargo classics hacken' door ze te upgraden met comfortabele stoffen, hun functionaliteit te vergroten en simpelweg door klassieke vormen uit te voeren in nieuwe, onverwachte stoffen. Het resultaat zijn klassieke cargo items met een moderne, up-to-date look, zoals een cargo overshirt met gewatteerde nylon blokken, een stoere cargo polo van een stoffenmix en een T-shirt met een artwork gemaakt van bestselling logo's.

Outsmart The Outdoors

Omdat het buitenleven het afgelopen jaar opnieuw is ontdekt, blijven mode en het buitenleven met elkaar verweven. De mode van vandaag wordt gekenmerkt door technische, functionele eigenschappen en comfort. Door slimme en technische twists aan onze items toe te voegen, hebben we de urban outdoor-levensstijl vertaald naar onze cargo heritage. Multifunctionele items die zowel binnen als buiten voor verschillende gelegenheden kunnen worden gedragen, komen ​​in de schijnwerpers te staan: in-between hybrid styles, reversible knits, overshirts en technisch polar fleece zijn een must.

Expanding Our Horizons

Het gebruik van nieuwe technologie maakt het eenvoudig om op meerdere plaatsen tegelijk te zijn. Verschillende werelden kunnen botsen, virtueel of in werkelijkheid - de mogelijkheden zijn eindeloos. Tegelijkertijd verruimen we ook onze horizon op het gebied van hoe een product eruit zou moeten zien. Door verschillende werelden te combineren in één kledingstuk, door gebruik te maken van technieken en behandelingen in alle productgroepen, ontstaan ​​nieuwe stijlen met een unieke aantrekkingskracht. Out-of-the-box designs, zoals denim- en cargomixen, ruit- en cargomixen, artworks met een patchwork-look, breisels met een kabel- en streepmix en klassieke, maar opgeblazen badges, zorgen dat de nieuwe items opvallen.

Nos Tops

Comfortabele, hoogwaardige basics zijn onmisbaar in elke kledingkast. Dit seizoen introduceren we een reeks basic tops die altijd op voorraad zijn, ontworpen voor het winterseizoen. Het aanbod bestaat uit lichte sweatshirts en truien met ronde hals. Beide producten zijn afgewerkt met de kenmerkende PME Legend details. Ze zijn verkrijgbaar in onze basis NOS-kleuren en in vier kleuren gebaseerd op het kleurenpalet van de respectievelijke collectie, waardoor ze gemakkelijk te combineren zijn met onze andere items.

Beeld: PME Legend

Bottom Highlights

NORDROP CARGO

Vanwege zijn succes blijft onze nieuwste cargo broek, de Nordrop Cargo, een hoogtepunt in de collectie. De moderne, garment-dyed cargo heeft een cleane look en feel en is ontworpen met functionele details en een authentieke cargo look. De tapered cargo heeft een extra comfortabele pasvorm, schuine, grote cargo pockets en een speciale gadget pocket die kan worden gesloten met een verborgen magnetische knoop. De must-have Nordrop Cargo is nu verkrijgbaar in nieuwe kleuren die perfect zijn voor dit seizoen.

EXPEDIZOR CARGO AND COMMANDER 3.0

Om het best mogelijke comfort te bieden, hebben we verschillende broeken uitgevoerd in een zeer zachte en lichtgewicht sweatstof. De sweatstof met stretch heeft de look van een gewone stof, maar maakt deze styles extra comfortabel om te dragen en voelt zeer zacht aan. Deze items – de Expedizor Cargo, de Tailwheel Jeans en de Commander 3.0 Jeans – voelen aan als een joggingbroek, maar zien er niet zo uit, waardoor ze perfect zijn voor verschillende gelegenheden. De hoogwaardige, gebreide sweatstof heeft een groot herstelvermogen. Speciale details, zoals elastische taillebanden en trekkoorden, vergroten het comfort nog verder.

Beeld: PME Legend

PME Legend Outerwear

De PME Legend Fall/Winter '22 Outerwear collectie is geïnspireerd op de technische eisen van arctische expedities en de schitterende landschappen waarin ze plaatsvinden. Comfort en performance zijn essentieel. De fits en materialen zijn ergonomisch op het lichaam afgestemd en verbeteren de performance door middel van compressie, ondersteuning en thermoregulatie in zones. De bijna coconachtige eigenschappen van de nieuwe PME Legend jassen bieden comfort, beschutting en bescherming bij lage temperaturen, natte weersomstandigheden en slecht zicht. Ze zijn gemaakt van hoogwaardige materialen die lang meegaan. Omdat de high-performance jassen aanpasbaar zijn, beschermen ze tegen alle weersomstandigheden. De speelse benadering van design en vormen maakt deze everyday essentials net even anders. De must-have jassen zijn ontworpen met slimme features en doordachte details. Strakke lijnen en het contrasterende zwart-gele kleurenschema geven de nieuwe outerwear de kenmerkende look en feel van PME Legend.