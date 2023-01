PME Legend: Fall/Winter ’23 The True Navigator

We zijn naar de meest afgelegen gebieden van Alaska getrokken voor de PME Legend Fall/Winter ’23 collectie. Deze plekken zijn nog steeds volledig afhankelijk van cargo vliegtuigen die goederen leveren voor het dagelijks leven. Cargo piloten zijn essentieel om deze geïsoleerde streken met elkaar te verbinden.

Voor het Fall/Winter ’23 seizoen hebben we ons laten inspireren door DesertAir Alaska, een authentieke cargo charter service. Hun activiteiten spelen een belangrijke rol in het vertellen van het verhaal van de cargo piloot in Alaska. Drie thema’s kenmerken de nieuwe PME Legend collectie.

TRUE CARGO HERITAGE

De cargo heritage van PME Legend neemt een centrale plaats in. Authentieke cargo details zijn op opvallende, maar ook subtiele manieren in de collectie verwerkt. Badges en flight details zijn terug te vinden in de knits en sweats. Cargo shirts in zware, zachte stoffen en heritage knits met cargo details en kabelpatronen zijn een must. Gestructureerde materialen, zoals geribde stoffen, ripstops en wafeltexturen, benadrukken de echte heritage look.

TRUE ALASKAN OUTDOORS

Outdoor invloeden blijven de huidige look en feel bepalen. Dit maakt het landschap van Alaska de perfecte setting voor de nieuwe Fall/Winter ’23 collectie. Hybrid styles met functionele details staan in de spotlight. Deze veelzijdige items combineren kenmerken van sweats, knits en overhemden en zijn de ultieme keuze voor outdoor avonturen. We combineren deze moderne must-haves met klassiekers geïnspireerd op het Amerikaanse buitenleven. Zware flanellen overhemden met lumberjack ruitpatroon zijn ook dit seizoen een essentieel onderdeel van de PME Legend collectie. Het gebruik van corduroy maakt de nieuwe overhemden net even anders en zorgt voor een nieuwe, moderne uitstraling. Teddy en fleece stoffen, ribcord en nylon dragen bij aan de outdoor look en feel van Alaska.

TRUE ARTISTIC US CLASSICS

Voor de graphics en artworks van de nieuwe collectie grijpen we terug op een klassieke inspiratiebron: kenmerkende kunst, posters, branding en logo's die de moderne Amerikaanse cultuur weerspiegelen. Klassieke luchtvaartlogo's, badges en vintage posters die refereren aan Alaska staan centraal en benadrukken de authentieke cargo look en feel. We herintroduceren bestsellers uit het verleden en updaten onze klassieke badges met nieuwe artworks.

NIEUWE OUTERWEAR

De nieuwe PME Legend ’23 outerwear collectie bestaat uit zowel nieuwe designs als bestaande modellen die naar een hoger niveau zijn getild. Met de focus op de perfecte combinatie van comfort, functionaliteit en de echte PME Legend look en feel, biedt de outerwear collectie een ideale jas voor elke situatie en voorkeur. Highlights zijn de nieuwe jassen van corduroy en wol. Deze innovatieve stoffen combineren performance met een stoere nieuwe look en zijn zeer functioneel en waterdicht, waardoor ze erg geschikt zijn voor de winter. Hoogwaardige materialen, kenmerkende heritage details en moderne features onderscheiden de PME Legend Fall/Winter ’23 outerwear collectie.

BOTTOM HIGHLIGHTS

De PME Legend Commander 3.0 jeans staat centraal in de Fall/Winter ’23 campagne. Deze jeans is uitgevoerd in een moderne relaxed fit en loopt vanaf de knie recht tot aan de onderkant. De authentieke wassing geeft de Commander 3.0 een stoere look. De kenmerkende PME Legend details, zoals de vorm van de zakken geïnspireerd op de vleugel van een cargo vliegtuig en de unieke gadget pocket in de linker zak, zorgen voor de finishing touch

De nieuwste PME Legend denim fit, de Skyrak jeans, wordt geïntroduceerd in een nieuwe zwarte wassing die de perfecte basis vormt voor stoere, comfortabele looks. De Skyrak jeans heeft een regular fit en een ritssluiting. Unieke details, zoals de siliconen rand op de voor- en achterzakken geïnspireerd op de vorm van een propeller, geven de broek een kenmerkende, maar moderne PME Legend uitstraling.

De Skylock worker is een nieuw model van PME Legend en een belangrijk onderdeel van de Fall/Winter ’23 collectie. Deze worker broek heeft een relaxed fit en zal er zowel in authentieke non-denim als in denim zijn. De opgestikte zakken aan de voorkant zijn gemaakt van canvas. Dit geeft deze stoere worker broek een subtiele, tonale patchwork look.

De Nordrop Cargo, een onmisbaar onderdeel van elke PME Legend collectie, is dit seizoen verkrijgbaar in een klassieke twill en voor het eerst ook in een stof met patroon. Deze cargo broek heeft een moderne tapered fit en oversized, schuine cargo zakken, plus een unieke gadget pocket met een verborgen magnetische sluiting.