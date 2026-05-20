PME Legend introduceert lichte linnen items en veelzijdige shorts voor de ultieme zomerlook

Met de komst van het warme weer stijgt de behoefte aan comfortabele en functionele kleding. PME Legend speelt hierop in met een gloednieuwe selectie linnen items en een uitgebreid aanbod aan veelzijdige shorts. Geïnspireerd op de wereld van cargo piloten combineert de collectie het kenmerkende, stoere PME Legend-DNA met hoogwaardige, ademende materialen.

Lichtgewicht comfort met de Linnen Collectie

Warme dagen vragen om kleding die met je meebeweegt. De nieuwe linnen items van PME Legend zijn specifiek ontworpen met het oog op maximaal draagcomfort tijdens warmere temperaturen. Het materiaal is lichtgewicht en heeft een hoog ademend vermogen, waardoor de kleding de hele dag koel en comfortabel aanvoelt. Dankzij de authentieke details en het stoere kleurenpalet zijn de linnen overhemden en broeken eenvoudig te combineren.

Veelzijdige Shorts voor elke zomerse look

Hoe de plannen voor de zomer er ook uitzien, met de diverse nieuwe shorts van PME Legend kun je alle kanten op. De collectie biedt een uitgebreid aanbod aan verschillende fits en uitvoeringen, waardoor er voor iedere man een perfecte short te vinden is. Van robuuste denim shorts tot functionele cargo shorts met de kenmerkende utility pockets. Elk item is voorzien van de echte PME Legend look and feel. Comfortabele materialen, stoere kleuren en de bekende, hoogwaardige afwerking zorgen ervoor dat je klaar bent voor elke activiteit, van een citytrip tot een ontspannen weekend.

Credits: PME Legend

De nieuwe zomercollectie is vanaf nu verkrijgbaar op de website en bij geselecteerde retailers.