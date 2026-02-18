PME Legend presenteert functionele voorjaarsjassen voor elk weertype

Het voorjaar brengt onvoorspelbare weersomstandigheden. Van felle zon en plotselinge wind tot onverwachte regenbuien en dalende temperaturen: de nieuwe jassen van PME Legend zijn ontwikkeld om alle elementen te trotseren. Geïnspireerd op de cargo aviation heritage van het merk combineren de ontwerpen authentieke details met hoogwaardige materialen zoals softshell en katoen. Kenmerkende utility pockets en functionele afwerkingen maken de nieuwe outerwear-collectie een betrouwbare en stijlvolle keuze voor elke situatie. Met deze jassen van PME Legend ben je perfect voorbereid op elk weertype in het voor- en najaar.

De Skyglider Flight Jacket is een moderne interpretatie van de iconische pilotenjas. Kort, stoer en functioneel. De jas is gemaakt van een technische, softshell 3 layer en lichtgewicht stof die winddicht en waterafstotend is, ideaal voor wisselvallige dagen. De frisse, sportieve kleuren sluiten perfect aan bij de PME Legend-collectie. Dankzij de korte flight fit, stevige ritssluiting, verstelbare manchetten en functionele zakken biedt deze jas alles wat je verwacht van een eigentijdse PME-klassieker. Het subtiele PME Legend-logo op de mouw en het ton-sur-ton stiksel werk geven de jas een authentieke, stoere uitstraling.

Credits: PME Legend

De Utility Cargo Jacket onderstreept het uitgesproken utility-karakter van PME Legend. Deze stoere, functionele jas is ontworpen voor dagelijks gebruik en biedt volop opbergruimte dankzij cargozakken, afsluitbare borstzakken en praktische voorzakken. De ritssluiting met windcatcher en verstelbare mouwboorden zorgen voor extra comfort en bescherming bij wisselvallig weer. De waterafstotende afwerking en het ademende katoenen materiaal maken deze jas ideaal voor woon-werkverkeer, citytrips en outdoor momenten.

Credits: PME Legend

De Flight Jacket combineert modern design met het echte flight-DNA van PME Legend. Ontwikkeld voor dagelijks gebruik, biedt deze lichtgewicht en ademende jas betrouwbare bescherming dankzij de waterafstotende afwerking, een ritssluiting met wind catcher en een afneembare, verstelbare capuchon. De opstaande kraag, ribgebreide mouwboorden en praktische zakken zorgen voor een stoere look en optimaal draagcomfort. Perfect voor werk, vrije tijd en het weekend.

De nieuwe voorjaarscollectie is nu verkrijgbaar, met deze drie jassen als onderdeel van een bredere selectie die voor ieder wat wils biedt. De collectie is verkrijgbaar via de PME Legend-website en bij geselecteerde retailers.