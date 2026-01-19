POM Amsterdam trekt erop uit met haar SS26-collectie

Get Outdoors

Voor deze eerste getaway trekt POM Amsterdam de wijde wereld in. Wandelen door de natuur, hiken in de bergen, even weg van alle stadsdrukte. Dat doe je in comfortabele trackpants met brede pijpen en opvallende zijstreep, en bijpassend jasje. Sporty sweaters, een geribde longsleeve met print, opvallende bombers in een katoenen twill of jacquard en een nieuwe barrel leg kunnen zo je koffer in, klaar voor alle buitenavonturen.

Passend bij het thema creëerde het merk een handgeschilderde 'Animal'-print, geïnspireerd op satellietbeelden van de aarde. Een dierenprint en landschapsmotief in one, waarbij diep navy en athletic grijs afwisselen met helderpaars en groen.

Beschikbaar vanaf januari

Get Playful

De tweede drop is voor de speelvogels onder ons. Als je even moet loskomen van je laptop, trek je de straat op met je vrienden. Speciale gast is Nederlandse influencer Gwen van Poorten, die voor het merk een capsulecollectie creëerde met onder meer oversized T-shirts met hand lettering, tweekleurige trackpants en sportieve jasjes met print in ​ parachutestof. Andere highlights in deze drop zijn een vest in badstof, een bomberjack van zacht donsgaren, een stijlvolle jumpsuit en nauwsluitende geribde top.

Hier zijn twee prints aan zet. 'Team Up', in de collab met Gwen van Poorten, herken je aan zijn heldergekleurde vormen op een witte achtergrond; heerlijk eighties! Daarbij verwelkomen verschillende blauwtinten andere kleuren als helder oranje, koraal en dusty cayenne. 'Urban Flora' is een organische print die zich tegen verschillende achtergronden, effen of met streep, en in verschillende kleurschakeringen, van heldergroen tot roze, laat zien.

Beschikbaar vanaf februari

Get Your Balance

Het is tijd om te genieten van een stranddagje. Gun jezelf dat streepje zon, met het zand tussen de tenen of op je surfplank in de zee. Wat neem je mee naar deze zonovergoten getaway? Een gilet en short in badstof, seersucker blouse met grote strepen en zwierrok, flowy strandjurken, shorts met leuke print, palazzo pants in chic nachtelijk blauw, broderie co-ords en een jurk en blouse met kettingsteekborduursel.

Een handgeschilderde strandprint met verdwaalde parasols en schelpen speelt de hoofdrol in deze drop. 'Beach Vibes' is geïnspireerd op de nonchalante strand- en surfcultuur, waar het groenste groen gezelschap krijgt van nachtblauw en vanille-ijswit. Vloeiende lijnen die de beweging van de zee en golven weerspiegelen, handgeschilderd met waterverf, resulteerden dan weer in de 'Waves'-print. Daarbij dient zachtroze niet alleen als achtergrond voor de print, maar schittert de tint ook solo.

Beschikbaar vanaf maart

Get at Ease

De laatste stop van de reis is jouw persoonlijke staycation, en gelukkig hoef je niet ver te reizen om tot jezelf te komen. Ontspannen doe je gewoon thuis, in de safe haven die je zelf hebt gecreëerd. Draag gemakkelijke poplin tops met schulpmouwtjes, een jurk van licht kreukviscose en seersucker shorts, en combineer die met een zwierige palazzo broek, een brede cirkeljurk met spaghettibandjes of een stoere jumpsuit. Je zit in no time in die high summer mood!

Voor deze drop werden twee zonnige prints gecreëerd. De expressieve 'Bubble Bloom'-print is gemaakt door met verf en opgeblazen boterhamzakjes bloemen te stempelen. De 'Sundeck'-print van rood-witte en lila-witte strepen doet denken aan strandballen en de typische strandstoelen van vroeger.

Beschikbaar in april

‘SS26 staat in het teken van getaways, van het ontspannen gevoel dat je krijgt als je er even helemaal uit bent. Met het thema The Getaway Club proberen we dat gevoel te vangen en vast te houden, door juist ook items die je misschien associeert met vakantiekleding in de collectie te verwerken. Waarom zou je die bewaren voor de paar keer per jaar dat je echt weggaat? Grab that mood and dress up for your everyday getaway!’ - Oprichters Liesbeth en Violet Lotgering