Prada Eyewear SS26: zomerse precisie tussen lijn en licht

Met de SS26-collectie verkent Prada opnieuw het spanningsveld dat het huis al jaren typeert: een ogenschijnlijke soberheid met net genoeg expressie. Dat vertaalt zich ook in de zonnebrillen, met heldere lijnen, precieze volumes en een vormtaal die tegelijk discreet en uitgesproken oogt.

Het resultaat zijn monturen die meer doen dan beschermen tegen de zon. Ze functioneren als een subtiel statement: een detail dat een look richting geeft en tegelijk iets zegt over wie hem draagt. In het felle zomerlicht valt elk element immers scherper op, van de vorm van het montuur tot de tint van het glas.

Zoals vaker bij Prada worden accessoires niet als bijzaak behandeld, maar als volwaardig onderdeel van het silhouet. Een zonnebril wordt zo meer dan een praktische bescherming: het is een klein maar bepalend gebaar, dat aanwezigheid en persoonlijkheid mee vormgeeft.

Voor lente-zomer 2026 vertaalt Prada de geest van zijn recente catwalkcollectie naar zonnebrillen. Net zoals in de kleding draait het ook hier om een herdefiniëring van elegantie: minder decoratief, meer bedachtzaam. De monturen ogen strak en precies, met lichte materialen en een bijna architecturale helderheid in de lijnen.

Opvallend is de aandacht voor de vormtaal van de bril zelf. Niet alleen het front, maar ook de pootjes krijgen een uitgesproken rol in het ontwerp. Ze zijn steviger, grafischer en zorgvuldig uitgewerkt, soms met subtiele accenten die het silhouet versterken. Daardoor wordt de zonnebril meer dan een accessoire: een object met intentie.

Die focus op constructie sluit naadloos aan bij Prada’s huidige visie. Elegantie zit niet langer in overdaad, maar in precisie. In hoe een vorm het gezicht kadert, hoe een detail het geheel definieert. Het resultaat is een collectie zonnebrillen die tegelijk modern en tijdloos aanvoelt – discreet, maar onmiskenbaar Prada.

Tussen de opvallendste modellen zitten de pilotenbrillen, een klassieker die Prada deze zomer opnieuw tegen het licht houdt. De vorm blijft herkenbaar, maar de proporties verschuiven subtiel: de lijnen worden scherper, de brug iets strakker, het geheel oogt lichter en grafischer. Wat ooit puur functioneel was, krijgt zo een bijna architecturale uitstraling. Het resultaat is een pilotenbril die nog steeds vertrouwd aanvoelt, maar tegelijk duidelijk in het heden staat — precies zoals Prada graag met iconen omgaat.

De nieuwe collectie onderstreept opnieuw waar Prada al decennia in uitblinkt: een scherp gevoel voor traditie, gecombineerd met een bijna intellectuele drang naar vernieuwing. Ook in zonnebrillen vertaalt zich dat in ontwerpen die verder gaan dan louter bescherming tegen de zon. Ze functioneren als volwaardige modeobjecten: stukken die een silhouet definiëren en een zekere houding uitstralen. In een zomergarderobe worden ze daarmee niet het detail dat een look afwerkt, maar het element dat haar karakter bepaalt.