Pre-order de Ana Dyla SS22 collectie nu

Als vrouw vervullen we vele rollen. Het leven brengt ons waarde, vreugde & realiteitszin. Maar kracht is niet hetzelfde als moed. Ana Dyla daagt je uit om jouw unieke verhaal te vertellen - zonder schroom. Jouw sieraden vertellen ons alles over jou. Schitter, deel en behoud dat wat je dierbaar is. #Tellyourstory

Eerlijke en duurzame sieraden van gerecycled zilver en goud. Een handgemaakte collectie dat is het Nederlandse label Ana Dyla. Ana is letterlijk de Arabische vertaling voor ‘Ik ben mij’. Dyla betekent ‘pure liefde’ in het Turks.

Het merk, opgericht door de zusters Hatice & Sernur Tekin, produceert de collectie in het hart van Anatolië, Turkije. Het gehele productieproces wordt op de voet gevolgd; van het verzamelen van de edelstenen tot de creatie van de sieraden. Niet alleen om de hoogwaardige kwaliteit van de sieraden te kunnen garanderen, maar ook om er verzekerd van te zijn dat werkomstandigheden goed zijn. Het ethische aspect staat hoog in het vaandel, zo worden er ook onafhankelijke audits uitgevoerd in de ateliers.

Het materiaal van de sieraden varieert van 925 sterling zilver, goud vermeil of solid goud. Vermeil is een unieke mix van hoogwaardig edelmetaal, zonder het forse prijskaartje. In tegenstelling van een standaard plating, is bij vermeil een dikke laag van 2.5 micron 18karaat goud gelaagd op een 925 sterling zilveren basis.

De collectie van Ana Dyla wordt kleinschalig geproduceerd, maar het ontbreekt daardoor niet aan variatie. De Tell your story collectie heeft in de basis zeven verschillende edelstenen, zoals citrien, topaas, peridot en granaat. De heldere kleuren van de stenen contrasteren op subtiele wijze met de gouden kleur van het sieraad. Ook wisselen designs elkaar af in grootte - van exemplaren voor elke dag tot opvallende statement stukken voor een avond uit. Elk sieraad van Ana Dyla vormt een duurzaam cadeau - voor jezelf of een dierbare.

Ana Dyla is ethisch geproduceerd, van hoogwaardige kwaliteit en de prijzen variëren van €45 - €669.

Het is vanaf nu mogelijk een pre-order te plaatsen voor onze SS22 collectie. Je kunt de SS22 pre-order plaatsen door een mailtje te sturen naar sales@anadyla.com of via deze link op het platform Faire.

Je ontvangt dan €200 voor je eerste order, plus gratis verzending het gehele jaar.

Levering:

Alle pre-orders die geplaatst worden voor 28 februari zullen we versturen voor 12 maart.

Minimum order:

€450 waarbij alle variaties mogelijk zijn

Samen maken we de wereld een stukje mooier.