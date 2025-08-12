Prêt-à-portercollectie Longchamp Winter 2025

Of ze nu in de stad of op het platteland is, overdag of 's nachts, de Parisienne speelt graag met haar stijl. Ze combineert kleuren en materialen en trotseert de conservatieve stijl met een zekere flair. Voor haar reis naar Groot-Brittannië pakt ze kleding in voor zowel de rustige, landelijke idylle van de Cotswolds als de dynamische drukte van Londen. Haar gevarieerde smaak brengt Schwung in het winterseizoen.

Geen compromissen op het gebied van comfort in de Cotswolds

Als de zon opkomt tijdens haar eerste ochtend op het platteland, kan de Parisienne niet kiezen tussen haar kimono van suède lamsvel of haar nieuwe lamsveljas met een gebreid ‘trompe-l’oeil’-patroon. In haar lamsvelmantel met grote, warme kraag geniet ze van het winterse weer, gehuld in comfortabele, warme gebreide kleding: een body, een vest en een lange rok.

Credits: Longchamp

's Middags ontvouwt ze haar bohemian spirit in de natuur, waarvan de kleuren zachtjes de tinten van haar garderobe weerspiegelen: lentegroen, teeroos, marmelade en biscuit. Ze kan de charme van een nieuw geïnterpreteerd ruitpatroon op blouses, die als gemaakt zijn voor het Engelse landschap, niet weerstaan. Als de nacht valt, droomt ze van kasjmier truien en knusse key-pieces, zoals een lange, nauwsluitende gebreide jurk.

Credits: Longchamp

In Londen, preppy en rock

Vraag een Parisienne nooit om te kiezen, want als er één kunst is die ze bewondert, is het de kunst van transformatie. Onder invloed van Londen wisselt ze tussen haar gewatteerde kimonojas en haar groene trenchcoat, net zoals zonneschijn afwisselt met buien. Ze ziet zichzelf studeren aan een van Engelands grote universiteiten, in een preppy stijl met wijde indigo jeans en een smetteloos Oxford-overhemd.

Tijd om uit te gaan. Een lijntje eyeliner, haar crêpe kimono voor een smoking-effect, en de Parisienne is klaar voor het diner. Ze kiest ook een satijnen jasje en bijpassende rok in magnetisch zwart of flamboyant rood. Meegesleept door de nachtelijke vibes, belandt ze op een energiek feest – de perfecte gelegenheid om haar nieuwe minirok van lakleer te dragen! Misschien moet ze tegen de trend ingaan met een lange jurk… of de cocktailvariant om haar benen te laten zien. Ze is dol op het detail van de kraag die om de hals is geknoopt en vastgezet met de kenmerkende Le Roseau-sluiting.

Credits: Longchamp

“Deze winter, tussen de Cotswolds en Londen, bieden we een scala aan kledingstukken om plezier te hebben met mode. De Britse hoofdstad staat bekend om zijn vrije, gedurfde geest, die ons door de hele collectie heeft geïnspireerd – je voelt de drang om materialen te mixen, om kortere lengtes en rock-'n-roll kleuren te durven dragen.” – Sophie Delafontaine, Creatief Directeur van Longchamp.

Credits: Longchamp