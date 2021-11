PREVIEW: Tweede editie

IJzersterke tweede editie van PREVIEW vindt plaats op maandag 24 januari 2022 bij CAST in Nieuwegein. PREVIEW richt zich de komende editie volledig op het fashion forward herensegment. Er is een breed aanbod aanwezig van jonge en opkomende merken die op dit moment voor veel winkels - in het midden en hoog segment - erg relevant zijn. De beurs is overzichtelijk ingedeeld met een duidelijk concept met plug and play stands die allemaal dezelfde inrichting hebben. De organisatie en deelnemende merken kijken zeer uit naar de nieuwe editie en er zijn een aantal sterke nieuwe merken toegevoegd, waaronder: Kings of Indigo, Butcher of Blue, Koll3kt, BLK Denim en J Lindeberg.

De eerste editie van PREVIEW was ondanks de geringe voorbereidingstijd een succes en werd door bezoekende inkopers en deelnemende merken als zeer positief ervaren. De kleinschalige opzet zorgt ervoor dat de connectie tussen product, merk en inkoper weer centraal staat. Geen vluchtige bezoekjes aan stands, maar gesprekken over product en manieren om samen te werken tussen leverancier en klant waar de tijd voor genomen kan Worden.

CAST speelt door een versnippering in het beurslandschap in op de behoefte van kleinschaligheid door op een zeer gastvrije en servicegerichte manier met merken en bezoekers te communiceren. “Wij ontzorgen de deelnemende merken volledig. Gasten – zowel bezoekers als exposanten – worden door onze organisatie in de watten gelegd met gratis drankjes, lunch, hapjes en entertainment, zodat de focus voor hen op het product en de samenwerking blijft liggen”, zegt Caroline Beitler van CAST. Komende editie wordt met een gezellig borrelmoment op de beursvloer afgesloten. De centrale ligging en bijvoorbeeld gratis parkeren maken een bezoek laagdrempelig en efficiënt.

CAST is vanuit heel Nederland en België goed te bereiken als locatie. Het beursaanbod is overzichtelijk en de beurszalen meerdere keren bezoeken met afwisselend een pauze moment op de verschillende horecapunten zorgt voor een gemoedelijke en relaxte sfeer.