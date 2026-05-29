Primark doneert 280.000 euro aan LGBTQIA+-organisaties en Pride-evenementen in Europa en de Verenigde Staten

Primark presenteert vandaag in zijn winkels de Pride 2026-collectie. De lancering gaat gepaard met een donatie van 280.000 euro aan LGBTQIA+-organisaties en Pride-evenementen in Europa en de Verenigde Staten. De retailer zet zich al negen jaar op rij in voor Pride-initiatieven en heeft in totaal 1,75 miljoen euro gedoneerd aan LGBTQIA+-organisaties wereldwijd.

De Pride 2026-collectie van Primark is vanaf deze week verkrijgbaar in geselecteerde winkels. De collectie viert zelfexpressie in al haar vormen met makkelijk draagbare items, ontworpen om mensen te helpen zichzelf te zijn. De collectie is veelzijdig en draagbaar en omvat dames- en herenkleding en accessoires, met prijzen vanaf slechts twee euro.

Naast de collectie zet Primark zijn inzet voor inclusie het hele jaar door voort. Dit gebeurt via interne collega-netwerken, partnerschappen met lokale goede doelen, educatieve initiatieven en de constante steun aan lokale Pride-evenementen in de markten waar het bedrijf actief is.

Charlie Magadah Williams, Hoofd Inclusie en Maatschappelijke Impact bij Primark, verklaart: “Inclusie bij Primark is geen slogan of een oppervlakkige actie: het is een deel van wie we zijn. Het is een toewijding die we het hele jaar door, elke dag, voortzetten in onze winkels, onze gemeenschappen, tijdens Pride-evenementen en via partnerschappen met organisaties die ons na aan het hart liggen.”

“We weten dat Pride voor iedereen een andere betekenis heeft. Daarom is deze collectie ontworpen om veelzijdig en persoonlijk te zijn, zodat dragers zich zelfverzekerd en volledig zichzelf kunnen voelen. Als lid van de gemeenschap ben ik er trots op dat de steun van Primark verder gaat dan deze collectie. Dit dankzij de voortdurende aandacht voor onze collega's en de gemeenschappen om ons heen. Van lokale Pride-evenementen tot partnerschappen die het hele jaar doorlopen, we blijven ruimtes creëren waar iedereen zich welkom, erkend en gevierd voelt.”

