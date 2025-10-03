Primark introduceert betaalbare borstprothesen en postoperatieve bh’s als onderdeel van de nieuwe Breast Cancer Awareness campagne

Primark heeft vandaag zijn jaarlijkse Breast Cancer Awareness campagne gelanceerd. De campagne van dit jaar, ‘We’re with you’, benadrukt het belang van zelfonderzoek en de steun die nodig is in elke fase van borstkanker. De campagne zet drie vrouwen in de schijnwerpers die ieder hun eigen ervaring met borstkanker delen. Hun verhalen zijn te zien in de etalages van meer dan 460 Primark-winkels wereldwijd en via de sociale media- en digitale kanalen van Primark. In video’s en beelden vertellen zij wat steun voor hen betekent en waarom zelfonderzoek zo belangrijk is.

De campagne van Primark omvat de grootste Breast Cancer Awareness collectie tot nu toe: een collectie van 49 items, bestaande uit twee lijnen:

Credits: Primark

De postoperatieve lijn biedt speciaal ontwikkelde producten tegen betaalbare prijzen voor vrouwen die getroffen zijn door borstkanker, en is het hele jaar door verkrijgbaar. Nieuw dit jaar zijn de borstprothesen van Primark, die in een bh passen en de natuurlijke vorm van de borst na een operatie vervangen. Ze zijn gemaakt van zacht, voorgevormd schuim, waardoor ze licht en comfortabel te dragen zijn. De borstprothesen zijn beschikbaar voor zowel de rechter- als de linkerbh-cup, in vijf maten (S, M, L, XL en XXL) en worden in alle winkels verkocht voor €6. Daarnaast introduceert Primark ook borstpockets die eenvoudig aan elke bh kunnen worden bevestigd en waarin de borstprothese geplaatst kan worden. Deze pockets zijn verkrijgbaar voor zowel de rechter- als de linkerzijde, in zwart en wit, en kosten ook €6.

Credits: Primark

De postoperatieve lijn bevat daarnaast een beugelloze bh met verborgen rits aan de voorkant en een t-shirt bh die aan de voorkant sluit, beide ontworpen voor comfort en gemakkelijk aan en uit te trekken na een operatie. Alle postoperatieve bh’s hebben voering van katoen of modal, wat zorgt voor een zachte draag ervaring, en zijn beschikbaar in verschillende kleuren, waaronder zwart, wit, zachtroze en mocha.

De solidariteit-lijn is een limited edition-collectie ter gelegenheid van de Borstkanker Bewustwordingsmaand en bevat hoodies, t-shirts, nachtkleding en ondergoed. Nieuw in de lijn dit jaar zijn onder andere een getailleerde cardigan, pyjama’s van zacht modal in een nieuwe havertint, een lip butter-balsem, een glazen koffiebeker, een hydraterend gel-masker, een overnight recharge cream, een gestreepte wrap-around pyjama’s en een oversized hoodie met rits.

Credits: Primark

De prijzen beginnen vanaf €5 en de collectie is vanaf 1 oktober in alle winkels wereldwijd verkrijgbaar.

De campagne, die inmiddels voor het vijfde jaar plaatsvindt, omvat ook een donatie van meer dan £1 miljoen aan goede doelen die zich inzetten voor mensen met kanker in Europa en de VS. Naast deze wereldwijde donatie nodigt Primark collega’s en klanten in de winkels uit om deel te nemen aan inzamelingsacties en activiteiten in alle regio’s, waaronder België, met de ambitie om nog eens £1 miljoen extra op te halen voor kanker-gerelateerde goede doelen. Tot op heden heeft Primark meer dan £5 miljoen aan dergelijke goede doelen gedoneerd. Deze middelen worden gebruikt voor bewustwording, onderzoek en ondersteuning van kankerzorg. Olivier Crépin, sales director, zei: “Primark zet zich in voor de ondersteuning van vrouwen, voor het leven. We willen dat vrouwen in elke fase van hun borstkankertraject zich gesteund, sterk en zelfverzekerd voelen. Daarom zetten we ons in voor Borstkanker Bewustwording, deze oktober én het hele jaar door. Via onze samenwerkingen met goede doelen maken we gebruik van onze winkels, sociale media en digitale kanalen om bewustwording te creëren en vrouwen te informeren over borstgezondheid en het belang van zelfonderzoek voor vroege opsporing.”

Credits: Primark

“We weten dat borstkanker een periode met hoge kosten kan zijn. We zijn dan ook trots op de zorgvuldig ontwikkelde productlijn van dit jaar voor vrouwen die getroffen zijn door borstkanker. Deze omvat onze nieuwe borstprothesen en borstpockets, die tegen betaalbare prijzen verkrijgbaar zijn. We hebben ons laten leiden door collega’s en samenwerkingspartners met een persoonlijke ervaring met borstkanker, om beter inzicht te krijgen in de behoeften van onze klanten en hen zo beter te kunnen ondersteunen tijdens hun reis met borstkanker.“