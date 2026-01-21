Primark introduceert The Primark Scene: ziet en volgt Gen Z

Jongeren tussen 16 en 24 jaar groeien op in een wereld vol mondiale onzekerheden, sociale druk en een voortdurende verwachting om te presteren. Tegelijkertijd herschrijft deze generatie de regels. Ze vervagen gendergrenzen, omarmen DIY-cultuur, zoeken houvast in nostalgische esthetiek en kiezen mode als middel om ruimte te maken voor wie ze willen zijn. Maar in die zoektocht naar identiteit voelen veel jongeren zich in de mode-industrie nog altijd “tussen wal en schip”: te oud voor kinderkleding, maar niet altijd aangesproken door volwassen collecties. Primark ziet en onderzoekt dat gat en vult het nu doelbewust.

Een weerspiegeling van persoonlijkheid

Uit focusgroeponderzoek in Ierland, het VK, de VS en Spanje blijkt dat jongeren tussen 16- 24 jaar vooral zoeken naar: ● Authenticiteit: kleding die hun persoonlijkheid weerspiegelt

● Ontspanning: mode als uitlaatklep in een wereld van constante druk

● Erbij horen: niet opvallen om te imponeren, maar aansluiting vinden bij gelijkgestemden

● Erkenning: zich gezien en gehoord voelen door merken, in plaats van genegeerd

The Primark Scene is ontworpen vanuit dat perspectief: mode die niet om hen heen, maar mét hen is ontworpen.

"Drie stijlhoudingen, één generatie"

Binnen Gen Z ziet Primark drie dominante stijlhoudingen terugkomen, die samen de basis vormden voor de opbouw van de collectie. Er is de trendsetter, altijd op zoek naar nieuwe stijlen en microtrends, waarvoor The Primark Scene bewust werkt met maandelijkse vernieuwing. Daarnaast is er de casual, low-key drager die comfort en eenvoud wil combineren met een moderne uitstraling, een wens die je terugziet in de kwalitatieve basisitems die gemakkelijk te combineren zijn. En er is de glam- en partywearliefhebber, die juist expressie zoekt, opvallende items draagt en kleding kiest die een persoonlijk verhaal vertelt. Voor hen bestaat de collectie uit betaalbare, trendgerichte partywear geïnspireerd op de nieuwste modebewegingen.

Een nieuw merk voor een nieuwe generatie

Met The Primark Scene lanceert Primark een nieuwe subbrand die inspeelt op een doelgroep die zich lange tijd onderbediend voelde. De collectie biedt een eigentijds, betaalbaar uniform voor jongeren die kleding willen dragen die past bij hún leven. De lijn krijgt een vaste plek in 243 winkels wereldwijd en ververst elke vier weken dertig procent van het aanbod, zodat het continu aansluit op de snel veranderende stijl van Gen Z. De naam verwijst naar een plek waar jongeren worden gezien zoals ze zijn, én naar hun rol binnen de bredere youth fashion scene. De visuele identiteit, met filmische texturen, gelaagde beelden en polaroid-achtige, ongefilterde snapshots, weerspiegelt hoe Gen Z hun wereld vastlegt.

The Primark way

Met 70 productopties bij lancering, 30% newness elke vier weken, een focus op prijs, kwaliteit en toegankelijkheid en scherp positionering tegenover snelgroeiende youth brands.

Wil Primark met The Primark Scene het volgende bereiken:

Relevantie herwinnen bij een jong publiek in een markt die razendsnel verandert. Een duidelijke leemte invullen tussen kids en adult fashion — een gebied waar jongeren zich vaak ongezien voelen. Fashion toegankelijker maken voor een generatie die authenticiteit belangrijker vindt dan perfectie.

De S1cene collectie bestaat uit outerwear, denim, jersey, leisurewear, knitwear en partywear en laat bewust andere categorieën achterwege om de focus scherp te houden. Prijzen starten vanaf €4.