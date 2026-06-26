Primark lanceert eerste inclusieve swimwearcollectie

De Ierse modeketen Primark breidt haar Adaptive-lijn uit met een eerste collectie zwemkleding. Dat maakt het merk bekend in een persbericht. De collectie richt zich op toegankelijke badmode voor mensen met een beperking of verminderde mobiliteit.

De lijn kwam tot stand in samenwerking met Victoria Jenkins, oprichtster van het merk Unhidden, dat zich richt op inclusieve mode. Volgens Primark draait de collectie om kledingstukken die comfort en gebruiksgemak combineren, met details zoals praktische openingen, vereenvoudigde sluitingen en discrete toegang voor medische hulpmiddelen.

De collectie omvat onder meer een zwarte tankini (12 of 16 euro) met zijdelingse openingen, interne trekkoorden, een magnetische rits en discrete openingen voor medische hulpmiddelen. Een elastische taille en eenvoudige sluitingen moeten voor extra bewegingsvrijheid zorgen.

Credits: Primark

Daarnaast is er een cargo short (14 euro) met een ruime pasvorm en extra grote zakken, onder meer voor medische hulpmiddelen. Volgens het merk maken toegankelijke openingen, interne treklusjes en een elastische tailleband het aan- en uittrekken eenvoudiger, terwijl discrete openingen voor slangetjes en een aangepaste ceintuurconstructie het comfort verhogen, ook in zittende positie.