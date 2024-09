Primark Presents Rita Ora: Primark lanceert haar nieuwste herfstcollectie met Rita Ora

Primark lanceert haar nieuwste collectie met de internationale superster Rita Ora op dinsdag 10 september in alle winkels. De nieuwe Autumn '24 stijlen, ontworpen in samenwerking met het stijlicoon, bieden klanten een tijdloze garderobe: de perfecte manier om je herfststijl te kiezen. De collectie heet « Lazy Daze » en richt zich op twee trends: retro « grandpa » stijl en « preppy » stijl.

Gedurende het eerste jaar van deze geweldige samenwerking heeft Primark Presents Rita Ora klanten over de hele wereld stijlvolle kleding, schoenen en accessoires voor elk seizoen aangeboden. Dit omvat chique en geraffineerde basics en trendy stukken, allemaal geïnspireerd door Rita's persoonlijke stijl.

De klanten van Primark kunnen zich erop verheugen om frisse looks aan hun herfstgarderobe toe te voegen, met twee capsule stijlen: grandpa en preppy. De collectie is geïnspireerd op de Britse stijl en bevat een palet van warme neutrale tinten, houttinten, een vleugje bosgroen en klassieke ruiten. Nostalgische, retro en neutrale, comfortabele stukken zoals traditionele pakken, corduroy broeken, gebreide knits en jumpers met ruitpatroon bieden perfecte layering-opties in combinatie met een donsjack of een retro trenchcoat.

De tweede capsule bestaat uit « preppy-pick-me-up » stukken met een moderne knipoog naar de schooljaren. Een mix van tailoring met rood als accentkleur. Het nieuwe grijze meerdelige pak is het pronkstuk van de collectie, bestaande uit een oversized blazer, een relaxed broek met plooien, een geplooide minirok en een getailleerde jurk die gestyled kan worden met poplin shirts en mary janes voor een moderne, comfortabele look.

Rita Ora zei over de nieuwste collectie: « Elke nieuwe collectie met Primark maakt me nog meer enthousiast dan de vorige. Elke keer brengen we modeliefhebbers een meer geëvolueerde look en feel, met onderscheidende kledingstukken die kunnen worden aangepast aan hun eigen stijl. Ik heb het afgelopen jaar besteed aan het creëren van een reeks tijdloze, trendy en originele stukken voor elk seizoen en ik vind het geweldig dat mensen deze keer waarschijnlijk niet zulke originele stukken verwachten te zien. Mijn collecties bij Primark helpen me om na te denken over hoe ik nieuwe looks kan creëren die iedereen aanspreken en het is een unieke positie om te kunnen delen wat ik zo leuk vind aan mode en om dat terug te zien in wat zoveel mensen dragen. »

Credits: Primark

Mary Lucas, Commercieel Directeur van Primark, voegt hieraan toe: « Sinds onze eerste lancering met Rita vorig jaar, blijft elke collectie ons productaanbod uitbreiden met hoogwaardige items, variërend van elegante daywear tot fleurige motieven en onze prachtige festivalcollectie. Onze relatie met Rita blijft een echt samenwerkingsproces en we zijn erg trots op de evolutie die we zien nu we een jaar van samenwerking vieren, met items die steeds meer Rita's veranderende stijl weerspiegelen. »

De Primark Presents Rita Ora herfstcollectie zal vanaf dinsdag 10 september verkrijgbaar zijn in alle Primark winkels in haar 17 markten.

Klanten kunnen ook het volledige assortiment op de Primark-website bekijken en de beschikbaarheid van hun favoriete producten controleren met behulp van de voorraadchecker voordat ze naar de winkel van hun keuze gaan.