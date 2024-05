Primeur: LolaLiza's baanbrekende hybride modeshow verandert de regels van de catwalk

LolaLiza, de toonaangevende Belgische moderetailer, zette gisterenavond een modeshow van epische proporties neer die de conventionele catwalk overstijgt. Samen met opkomend real-time 3D-artiest Sam Gielen van GraphxStudio creëerde LolaLiza een unieke mix van realiteit en digitale animatie, die de verbeelding van het publiek prikkelde en de grenzen tussen mode en technologie deed vervagen. Deze show, die de naam 'Jump for Joy' kreeg, belichaamde dan ook perfect de innovatieve geest van LolaLiza.

Sam Gielen, een opkomend talent met een achtergrond in filmregie aan het RITCS in Brussel, bracht met zijn skills in real-time 3D-animatie een geheel nieuwe dimensie naar de modeshow van LolaLiza, die deze editie draaide rond joyfulness. Naar goede gewoonte is de getoonde LolaLiza collectie modieus en kleurrijk, met stukken die geschikt zijn voor alle smaken en vormen.

Credits: LolaLiza

Hybride show

Wat deze show zo speciaal maakte, is de perfecte fusie van echte modellen op de catwalk en verbluffende 3D-animatie die naadloos in elkaar overvloeiden. Terwijl de modellen de nieuwste collectie van LolaLiza presenteerden op de traditionele catwalk, werden ze vergezeld door digitale avatars die werden geprojecteerd in een dromerige 3D-omgeving, ontworpen door Gielen zelf. Dit hybride concept creëerde een ongeëvenaarde ervaring voor het publiek, waarin de grens tussen realiteit en de virtuele wereld vervaagde, maar steeds tastbaar bleef.

"Met dit project wilden we niet alleen innovatie brengen naar de modewereld, maar ook een diepere verbinding creëren tussen het publiek, de collectie en de creatieve visie van LolaLiza," aldus de oprichter van GraphxStudio. "Door de kracht van real-time 3D-animatie te combineren met de authenticiteit van een live modeshow, hebben we een ervaring gecreëerd die zowel meeslepend als inspirerend was."

Annelien Alaerts, Marketing Manager bij LolaLiza, onderstreept het belang van innovatie voor de moderetailer: "You need to stay ahead of the game to win the game, dus inzetten op innovatie en de toekomst is key als modemerk. Bij LolaLiza omarmen we volledig de omnichannel benadering van communicatie en winkelgedrag. Net daarom was deze phygital show een logische keuze."

Modeshows van de toekomst

Deze samenwerking tussen LolaLiza en GraphxStudio markeert een keerpunt in de mode-industrie, waar innovatie en creativiteit hand in hand gaan en mogelijks een nieuwe standaard stellen voor modeshows van de toekomst. Met deze geslaagde samenwerking bewijst LolaLiza opnieuw haar toewijding aan het brengen van cutting-edge mode-ervaringen naar haar publiek, en benadrukt tegelijkertijd de transformatie en flexibiliteit van het merk.

Joachim Rubin, CEO van LolaLiza Credits: LolaLiza

Veel merken zijn ook overgestapt naar digitale mode in Web3, maar omdat wij een down-to-earth en democratisch merk voor alle vrouwen zijn, sluit deze show, die digitale mode op haar eigen manier omarmt, beter aan bij ons Annelien Alaerts, Marketing Manager bij LolaLiza