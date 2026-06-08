Protest Sportswear: Gemaakt om te combineren, gemaakt voor de zomer

Lange dagen, een zoute huid, bloemenkransen en gouden zonsondergangen. De Midsummer Tales Mix & Match-collectie van Protest Sportswear vangt de zorgeloze sfeer van de hoogzomer en viert de vrijheid om een unieke, persoonlijke zwemkledinglook te creëren.

De inspiratie: charmante kustplaatsen, eindeloze stranddagen, avonden bij het kampvuur en de tijdloze rituelen van het leven aan zee. Een collectie voor vrouwen die elk moment onder de zon omarmen. Van een vroege ochtendduik en spontane avonturen tot bijeenkomsten bij zonsondergang aan de kust: elk item beweegt de hele dag moeiteloos mee.

De kern van de collectie is het Mix & Match-concept. Elk bikinitopje en -broekje wordt apart verkocht. Dit geeft de vrijheid om de perfecte combinatie voor jouw stijl, figuur en pasvorm te kiezen. Of je nu verschillende maten nodig hebt of graag een eigen unieke look creëert, Midsummer Tales biedt de vrijheid voor een volledig persoonlijke bikiniset.

De collectie combineert zonovergoten unikleuren in prachtige structuurstoffen met gedurfde luipaardprints, romantische bloemendessins en diverse strepen, variërend van levendige kleuren tot tijdloos zwart-wit. De stijlen nodigen uit tot eindeloos mixen, matchen en layeren, voor nieuwe combinaties gedurende het hele seizoen.

SS26. Credits: Protest Sportswear

Een top voor elk zomers moment

Duik je in de golven, ontspan je op het strand of verken je een kustplaatsje? De bikinitops uit de Midsummer Tales-collectie bieden de perfecte balans tussen comfort, ondersteuning en stijl. Met een verscheidenheid aan silhouetten, waaronder triangel-, bandeau-, halter-, bralette- en tankinistijlen, is er een pasvorm voor elke voorkeur en gelegenheid. Zachte stoffen, een doordachte constructie en veelzijdige ontwerpen zorgen de hele dag voor zelfvertrouwen. Een opvallende one-shoulder-stijl voegt een speelse, modieuze touch toe die moeiteloos overgaat van loungen op het strand naar een drankje bij zonsondergang.

Credits: Protest Sportswear

Broekjes ontworpen voor de perfecte pasvorm

De bikinibroekjes in de collectie zijn ontworpen om gemakkelijk te mixen en matchen. Ze bieden eindeloze mogelijkheden voor een unieke, persoonlijke zwemkledinglook. Reguliere pasvormen bieden tijdloze bedekking en alledaags comfort. Sportieve hipsterstijlen zijn gemaakt voor actieve stranddagen en zorgeloze beweging. Nieuw dit seizoen is de 'cheeky fit'. Deze heeft een flatterende snit die de benen optisch verlengt en een modern, vrouwelijk silhouet creëert. Voor liefhebbers van een meer retro-geïnspireerde look combineren high-waisted modellen elegantie met extra zelfvertrouwen en comfort. De collectie is verkrijgbaar in meerdere lijnen, pasvormen, prints en kleurstellingen. Hierdoor is het gemakkelijk om de perfecte combinatie te vinden voor jouw figuur, stijl en zomerplannen.

Credits: Protest Sportswear

Met zorg ontworpen

Bij Protest Sportswear gaat het creëren van stijlvolle zwemkleding hand in hand met het maken van bewustere keuzes. Dit weerspiegelt de inzet van het merk voor een meer verantwoorde productie. Alle zwemkleding in de collectie is PFC-vrij en een groot deel van het Mix & Match-assortiment is gemaakt van gerecycled polyester.

Door het gebruik van gerecyclede materialen en het elimineren van PFC's, zet Protest Sportswear verdere stappen om de milieu-impact te verminderen. Dit gaat niet ten koste van comfort, kwaliteit of prestaties. Elk item is met dezelfde aandacht voor detail ontworpen. Zo kun je van de zomer genieten en tegelijkertijd een bewustere keuze maken.

Jouw zomer. Jouw stijl. Jouw perfecte match.