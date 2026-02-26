Protest Sportswear introduceert SS26-herencollectie voor elk zomers moment

Voor de zomer van 2026 presenteert Protest Sportswear een herencollectie die de sfeer van lange dagen, warme nachten en een moeiteloos buitenleven vastlegt. De collectie is ontworpen voor veelzijdigheid, comfort en stijl. De lijn combineert vertrouwde essentials, sportieve casual items en functionele outdoorstijlen die naadloos overgaan van het strand naar de stad en de natuur.

Maak kennis met de Protest Icons

De beste strandkleding moet altijd binnen handbereik zijn. Dit seizoen keren vertrouwde strandstijlen terug als onze Protest Icons, waardoor het gemakkelijker wordt om jaar na jaar favoriete pasvormen te vinden. Dit zijn de essentials waar je altijd op kunt rekenen. Betrouwbare strandshorts in bewezen pasvormen, verkrijgbaar in een breed scala aan kleuren en ontworpen voor elk zomers moment. Van seizoenskleuren tot tijdloze klassiekers, er is altijd een stijl die bij je past.

Deze bestverkochte zwemshorts keren terug in vernieuwde kleurenpaletten, allemaal met een PFC-vrije, duurzame waterafstotende afwerking en een binnenbroekje. De PRTBaky biedt een veelzijdige pasvorm tot boven de knie met een buitenbeenlengte van 19 inch, een elastische tailleband met trekkoord, extra bedekking en een achterzak met koord. Het kortere PRTFaster-model zorgt voor een moderne look met een buitenbeenlengte van 16 inch en is ontworpen voor bewegingsvrijheid, met zijzakken en een achterzak met rits. De PRTDavey blijft een favoriet dankzij de normale pasvorm en het sportieve, klassieke gevoel.

Vind je perfecte zwemkleding

Nieuw in ons zwemkledingassortiment is de PRTIgapo-zwemshort, ontworpen met een zachte binnenbroek van gladde, sneldrogende stof die irritatie helpt voorkomen en de hele dag comfort garandeert. De collectie introduceert ook veel nieuwe zwemstijlen met all-over prints, patronen, strepen en effen kleuren, zodat er voor elke stemming en stijl een passende look is. Veel zwemshorts zijn nu ook voorzien van een nieuwe vier-way stretchstof voor verbeterde flexibiliteit. Elk item balanceert prestatie en stijl, of je nu golven pakt of ontspant op het zand.

Maak kennis met onze surfables

Voor degenen die leven tussen land en zee, zijn de nieuwe Surfables-strandshorts echte crossovers. Ze bewegen moeiteloos van surfsessies bij zonsopgang naar ontspannen stranddagen en zelfs de stad in. Ze zijn gemaakt van sneldrogende stoffen die de golven aankunnen en tegelijkertijd een strakke, alledaagse look behouden. De collectie omvat stijlen zoals de PRTJeremy, PRTRadcot, PRTFilby en PRTAdonia strandshorts. Elk model heeft een eigen unieke uitstraling, pasvorm en functionaliteit om aan elke voorkeur te voldoen. Of je nu je eerste golf pakt of daarna een drankje doet, deze ontwerpen combineren prestatie, comfort en een street-ready stijl.

The college drop

De sport story-collectie uit de SS26-lijn combineert sportieve en casual stijlen, ideaal voor iedereen die waarde hecht aan comfort en een actieve levensstijl. Geïnspireerd door nostalgische sportkleding, brengt de collectie een ontspannen, vrijgevochten zomergevoel in je garderobe, met ontwerpen gemaakt voor warme, zorgeloze dagen.

Elk item is voorzien van de kenmerkende 'Protest Original Sportswear'-print. Het bedrukte mouwloze shirt, met verticale strepen en opvallende branding, biedt een tijdloze sportieve look met een coole, relaxte uitstraling. In combinatie met de bijpassende shorts, die het Protest-logo en het getal ‘93’ (ons oprichtingsjaar) op één pijp hebben, levert de set een comfortabele en moeiteloze pasvorm voor alle zomeravonturen, van dagen in de stad tot vakantie-uitjes.

Voor de iets koelere momenten is de klassieke sweatshirt perfect om in laagjes te dragen. Met strakke branding en een tijdloos logo voegt het een sportieve maar toch verfijnde touch toe aan elke garderobe. Veelzijdige T-shirts, met ronde logo's en de iconische 'Protest'-branding, maken de collectie compleet en bieden stijlvolle en functionele alledaagse kleding.

De sport story-collectie brengt comfort en stijl samen en geeft een frisse midzomerse sfeer aan Protest. Of je nu buiten geniet, ontspant of actief blijft, elk item past perfect in een zorgeloze, sportieve levensstijl.

Urban outdoor: Van stad naar natuur

Geïnspireerd door eindeloze dagen buiten, is de Urban Outdoor-lijn ontworpen voor mannen die graag buiten zijn. Of het nu gaat om wandelen, verkennen of gewoon buiten ontspannen, deze items bieden comfort, bewegingsvrijheid en een moderne stijl. Het assortiment omvat shorts, frisse seizoensgebonden T-shirts, een lichtgewicht bodywarmer en accessoires, allemaal gemaakt voor draaggemak en prestaties gedurende de hele dag.

Urban Outdoor bewijst dat functionele kleding er toch scherp uit kan zien en naadloos overgaat van de straten van de stad naar uitzichten in de bergen.

Gemaakt voor lange zomerdagen

De volledig nieuwe zomercollectie is opgebouwd rond drie sterke kleurgroepen en richt zich op meer effen kleuren en rijke texturen. De lijn bevat een breed scala aan heren-T-shirts, veelal met gewassen afwerkingen die een zachte, gedragen look creëren. Een opvallend detail van de collectie zijn de gedurfde prints op de rug. Deze grote, trendy en op surfen geïnspireerde ontwerpen voegen een leuke, energieke sfeer toe aan elk item. Ze vullen de zorgeloze, sportieve stijl van de collectie perfect aan.

De pasvormen volgen de huidige trends met meer relaxte en losse silhouetten die comfort en een moeiteloos gevoel bieden. Hoogtepunten zijn onder meer nieuwe structuren en co-ord sets van badstof die zacht aanvoelen en ideaal zijn voor warmere dagen. Kenmerkende, op surfen geïnspireerde tanktops keren terug, terwijl de shorts zijn uitgebreid met een nieuwe gestructureerde corduroy-optie die textuur en stijl toevoegt. Samen vormt de collectie een veelzijdige garderobe die comfort, expressie en draaggemak combineert.

Een complete zomergarderobe

In de hele lijn komen functie, comfort en stijl samen in één samenhangende collectie. Van betrouwbare zwem-essentials tot sportieve casual looks en outdoor-ready laagjes, de SS26-herencollectie is ontworpen om elk zomerplan te volgen, waar het ook heen leidt.

