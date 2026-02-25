Protest Sportswear presenteert damesbadmodecollectie 2026 met grootste mix-and-match-lijn ooit

Voor 2026 presenteert Protest Sportswear zijn meest uitgebreide Mix & Match-zwemkledingcollectie ooit. De collectie is ontworpen voor lange, zonnige dagen en warme zomeravonden en belichaamt de sfeer van de hoogzomer. De stijlen zijn perfect voor elk moment, van strand tot zonsondergang. De inspiratie komt van kustplaatsen, kampvuuravonden en rituelen aan zee. Elk item is een bouwsteen voor een persoonlijk zomerverhaal.

De collectie combineert zonovergoten unikleuren in rijke, getextureerde stoffen met gedurfde dierenprints, zachte bloemmotieven en grafische strepen. Het kleurenpalet varieert van levendige tinten tot tijdloos zwart-wit. Subtiele versieringen zorgen voor een verfijnde afwerking. Nieuwe stofstructuren zoals badstof, geribbelde materialen en broderie anglaise voegen diepte, comfort en een luxe uitstraling toe.

De perfecte bikinitop

Of het nu voor zwemmen, ontspannen of ontdekken is, de bikinitops zijn ontworpen voor comfort, ondersteuning en stijl. De pasvormen omvatten triangel-, bandeau-, halter-, bralette- en tankini-silhouetten. Een opvallend one-shoulder-ontwerp voegt een speels accent toe voor zonnige dagen.

Beeld: Protest Sportswear

Bikinibroekjes voor elke pasvorm

De broekjes maken eindeloze combinaties mogelijk. Reguliere pasvormen bieden klassieke bedekking, terwijl hipster-stijlen gemaakt zijn voor beweging. De nieuwe ‘cheeky fit’ introduceert een flatterende snit die de benen optisch verlengt, en hoog getailleerde silhouetten voegen een vleugje vintage-geïnspireerde elegantie toe. Meerdere lijnen, pasvormen en kleurstellingen maken het eenvoudig om een bikini samen te stellen die echt past bij individuele voorkeuren.

Meer dan bikini's: veelzijdige zomeritems

Voor wie niet kan kiezen, zijn er voorgemaakte bikinisets in diverse prints en kleuren, naast badpakken variërend van tijdloze klassiekers tot speelse one-shoulder-ontwerpen. Naast zwemkleding omvat de collectie luchtige zomerjurken in unikleuren, strepen en kleurrijke prints. Met een verscheidenheid aan silhouetten, van korte jurkjes met spaghettibandjes tot langere modellen, biedt elk item comfort en stijl voor elke zomerse gelegenheid.

Beeld: Protest Sportswear

Co-ord sets zijn een belangrijk hoogtepunt dit seizoen, gecombineerd met bijpassende accessoires voor een complete, verfijnde look. De lijn bevat ook haltertops, veelzijdige T-shirts, stijlvolle jumpsuits, rokken en broeken, gemaakt van ademende stoffen zoals badstof, linnen en gestructureerde reliëfmaterialen. Transparante geweven items combineren prachtig met bikini's en tankini's, terwijl gecoördineerde shorts, playsuits en kimono's het aanbod compleet maken voor een moeiteloze overgang van dag naar nacht. Deze op elkaar afgestemde prints, kleuren en accessoires zorgen voor een naadloze styling, van een ochtendlook op het strand tot een avondoutfit.

SUP- en surf-ready performance

De 2026-lijn omvat een speciale SUP & Surf-selectie, ontworpen voor zowel actieve sessies als ontspannen momenten op het water. De PRTFantasy-bikini combineert een ondersteunende SUP-top met uitneembare vulling en een stevig, regulier broekje. Bijpassende strandshorts zoals de PRTSlo en de PRTJesse, samen met basisstijlen als PRTTenerife en PRTEvi, zijn voorzien van sneldrogende stoffen, elastische taillebanden en een PFC-vrije waterafstotende afwerking.

Beeld: Protest Sportswear

De performance-stijlen worden voortgezet met de PRTMarle surftop met lange mouwen van gerecycled materiaal, ontworpen met een slanke pasvorm voor optimale bewegingsvrijheid. Het PRTMalia sup-pak biedt een alles-in-één ontwerp met flexibiliteit en sneldrogend comfort. Voor ontspanning na het surfen bieden de PRTMagia en PRTCal surf-T-shirts ademende stoffen en een relaxte pasvorm, waarbij de laatste een opvallende print op de rug heeft. Cargo-strandshorts zoals de PRTAGAAT25 en PRTMapple maken het aanbod compleet met functionele zakken en comfortabele silhouetten. Urban Outdoor

De Urban Outdoor-lijn mag niet over het hoofd worden gezien. Hoewel de lente/zomercollectie kleiner is dan de herfst/winterlijn, bevat deze toch diverse opvallende items. Zoals altijd omvat de collectie veelzijdige tussen-puffers en regenjassen. Protest Sportswear bewijst echter dat outdoorkleding zowel functioneel als stijlvol kan zijn, met opvallende items met luipaardprint zoals de PRTFriz-bodywarmer en de PRTVersterfull-ziptop. Gecoördineerde shirts, hoodies, shorts en leggings maken de lijn compleet, perfect voor iedereen die van het buitenleven wil genieten, zowel voor sport als voor vrije tijd.

Beeld: Protest Sportswear

Duurzaamheid en innovatie gecombineerd

In lijn met de toewijding van het merk aan verantwoorde productie, is alle zwemkleding PFC-vrij en is een groot deel van de Mix & Match-lijn gemaakt van gerecycled polyester. Stoffen uit de SUP & Surf-collectie bieden bovendien natuurlijke UV-bescherming tegen schadelijke stralen. Deze balans tussen prestatie, stijl en bewust ontwerp weerspiegelt de voortdurende focus van het merk op innovatie.

Met de zwemkledingcollectie van 2026 bewijst Protest Sportswear dat de perfecte bikini niet één enkele stijl is, maar een combinatie die je zelf creëert. En je kunt eindeloze combinaties maken met de andere bijpassende items uit de collectie. Jouw zomer. Jouw stijl. Jouw match.

WERKEN BIJ PROTEST? Klik hier voor alle openstaande vacatures