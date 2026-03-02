Protest Sportswear presenteert SS26-kindercollectie voor eindeloze zomerdagen

Maak je klaar voor Midsummer Tales met de SS26-kindercollectie van Protest Sportswear. Een frisse, speelse en avontuurlijke lijn, geïnspireerd op zonnige dagen en eindeloos plezier aan zee. De inspiratie komt van kustplaatsen, kampvuuravonden, rituelen aan zee en avonturen op de oceaan. De stijlen zijn ontworpen voor een moeiteloze overgang van het strand naar een feest — alles binnen één levendige zomercollectie.

Credits: Protest

De SS26-collectie is gemaakt voor jonge ontdekkingsreizigers en zit vol coole prints, opvallende kleuren en ademende, sneldrogende stoffen. Van zandkastelen bouwen en de hele dag zwemmen tot familie-uitjes, schooldagen en buitenspelen: elk item is ontworpen voor ieder zomers moment.

Jongenscollectie: gemaakt voor avontuur

Of ze nu in het water spelen of buiten rennen, de SS26-jongenscollectie is gemaakt voor kinderen die graag nieuwe avonturen beleven. De prints variëren van op palmbomen geïnspireerde graphics tot gedurfde, kleurrijke ontwerpen, strepen en strakke basics. Dit alles is beschikbaar in een brede selectie strand- en zwemshorts.

Credits: Protest

Net als in de volwassenencollectie spelen rugprints een belangrijke rol bij de T-shirts. Gedurfde lettertypen, levendige kleuren en opvallende graphics creëren een op surfen geïnspireerde zomerlook. Surf-lycra’s met korte en lange mouwen zijn perfect voor jonge waterliefhebbers. Ze zijn ontworpen voor comfort en flexibiliteit, beschermen tegen de zon en bieden tegelijkertijd optimale bewegingsvrijheid in het water. Lange mouwen bieden extra bedekking, terwijl korte mouwen zorgen voor meer bewegingsgemak. Beide stijlen hebben speelse ontwerpen die passen bij de rest van de collectie — ideaal voor kinderen die van de oceaan houden.

Het kleurenpalet is opgebouwd rond drie verschillende kleurgroepen. De eerste valt op met kleuren als goudgeel, baliblauw en pruimpaars. De tweede combineert tijmgroen en varengroen met sherlock-lime en caliblauw voor een coole, sportieve uitstraling. De derde groep mixt gedurfde tinten zoals ‘burnt beach’ met blauw- en bruintinten, wat een avontuurlijke en expressieve look creëert.

Meisjescollectie: een droom van kleur en prints aan zee

De SS26-badmodecollectie voor meisjes valt op door levendige kleuren, speelse prints en opvallende texturen die zorgen voor een markante zomerlook. Dit seizoen ligt de focus sterk op gedurfde dierenprints, met name luipaard- en zebraprints. De zebraprint wordt geïntroduceerd in drie verschillende kleurstellingen, wat meerdere manieren biedt om een statement te maken op het strand. Gedurfde tinten zoals ‘cheeky pink’, klaproosrood, feloranje en pauwgroen worden gecombineerd met zachtere, natuurlijke tinten. Dit creëert levendige contrasten en opvallende zomeroutfits.

Credits: Protest

Op dieren geïnspireerde ontwerpen, strepen en felle kleuren komen niet alleen terug in badmode, maar ook in T-shirts, jurken en accessoires. Hierdoor kunnen meisjes hun favoriete stijlen mixen en matchen. De collectie bevat ook een breed scala aan badpakken en sportieve bikini’s, ontworpen om comfort, ondersteuning en stijl te combineren.

Surf-lycra’s met korte mouwen vormen een perfecte aanvulling. Ze bieden comfort en bescherming tegen de zon, met behoud van een stijlvolle uitstraling. Ontworpen voor flexibiliteit en een flatterende pasvorm, zijn ze ideaal voor zowel stranddagen als surfsessies.

Duurzame materialen

De SS26-kindercollectie weerspiegelt ook de focus van Protest Sportswear op duurzaamheid. Een groot deel van de zwemshorts voor jongens en de badmode voor meisjes is gemaakt van gerecycled polyester. Dit combineert milieubewuste materialen met sneldrogende prestaties. Het PRTSENNA JR surf-T-shirt voor meisjes biedt bovendien UPF 50+-bescherming tegen UVA- en UVB-stralen. Hiermee onderstreept het merk zijn toewijding om stijl met verantwoordelijkheid te combineren.

Credits: Protest

Of ze nu in het zand spelen, in het water spetteren of elke speeltuin ontdekken die ze tegenkomen — de SS26-kindercollectie biedt de perfecte balans tussen stijl, comfort en avontuur voor elk zomerplan.