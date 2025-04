PUMA lanceert Go Wild Podcast: Met sprinticoon Usain Bolt als eerste gast

Sportmerk PUMA lanceert de Go Wild Podcast, een nieuwe serie waarin opvallende en inspirerende persoonlijkheden uit sport en cultuur centraal staan. De podcast sluit aan op PUMA’s wereldwijde Go Wild-campagne en biedt een blik achter de schermen bij topsporters en creatievelingen die hun vakgebied op eigen wijze hebben vormgegeven.

De eerste afleveringen worden gepresenteerd door voormalig wereldkampioen hordenlopen Colin Jackson. In elke aflevering voert hij een persoonlijk gesprek met een zogeheten PUMA Wild One – mensen die lef tonen, zichzelf durven zijn en grenzen verleggen, zowel binnen als buiten de sport.

De podcast gaat van start met een bijzondere gast: sprinticoon Usain Bolt. In een openhartig en energiek interview van 30 minuten spreekt hij over de hoogtepunten van zijn carrière, maar ook over moeilijke momenten zoals zijn diskwalificatie op het WK in 2011. Zijn verhaal biedt een inspirerende inkijk in de kracht van doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen.

De Go Wild Podcast verbindt sport en lifestyle en draait om authenticiteit, moed en zelfexpressie. Met deze serie wil PUMA een nieuwe generatie inspireren om hun eigen pad te volgen – met trots en zonder compromis.

“Deze podcast brengt onze merkidentiteit tot leven via de verhalen van mensen die echt durven,” aldus Julie Legrand, Global Senior Director Brand Strategy & Communication bij PUMA. “De eerste aflevering met Usain Bolt laat perfect zien wat we bedoelen met ‘Go Wild’.”

De podcast maakt deel uit van een bredere contentreeks binnen de Go Wild-campagne, waaronder videoportretten van atleten en content tijdens grote sportevenementen als de Boston Marathon en het EK vrouwenvoetbal.