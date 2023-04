Pyjamamerk Woody over duurzaamheid binnen de mode-industrie

Duurzame mode is een term die steeds vaker voorkomt in de mode-industrie. Echter is transparantie in deze sector soms ver te zoeken. Naar aanleiding van Fashion Revolution Week, een week die volledig in het teken staat van duurzame mode, geeft The Woody Group graag een woordje uitleg over het belang van deze moderevolutie, hun eigen duurzaamheidsinitiatieven en de unieke Fair Wear Leader status die ze in 2022 ontvingen.

Binnen duurzame mode hebben we het onder meer over het gebruik van duurzame materialen (zoals biologisch katoen), maar de werkomstandigheden van werknemers betrokken bij het productieproces zijn minstens even belangrijk. In ontwikkelingslanden mogen deze werkomstandigheden zeker niet onderschat worden. Een ethische textielindustrie focust op twee belangrijke pijlers: werknemers eerlijk behandelen én betalen, waarbij hun veiligheid en gezondheid steeds voorop komen. Pyjamamerk Woody is één van weinige (lees: één van de drie) Belgische bedrijven dat binnen de Fair Wear Foundation de Leadership-status behaalde, als bekroning na de vele positieve initiatieven die het modemerk initieerde, zowel op vlak van materialen als werkomstandigheden.

“Als bedrijf zijn we ontzettend fier op het unieke Fair Wear Leadership , maar het toont vooral dat er binnen de sector nog veel werk aan de winkel is." – Liesbeth De Keyser, marketingmanager Woody

Woody's initiatieven

Waar het pyjamamerk Woody dan zo het verschil in maakt? Nothing shocking in our honest opinion. Elke werknemer in Woody’s productie-atelier in Turkije krijgt een officieel arbeidscontract met algemene voorwaarden zoals loon- en uurrooster, weekend- en verlofdagen, opzegtermijn… Klinkt logisch, niet? Daarnaast is er een shuttledienst die de werknemers thuis oppikt en afzet, een interne kinderopvang én een bedrijfsrestaurant dat de 200+ werknemers van een gratis middagmaal voorziet. Kortom: de werknemers in het Turkse productie-atelier worden behandeld zoals we zelf zouden behandeld willen worden. En zo hoort het.

Fashion Revolution Week

Er is nog veel werk aan de winkel binnen de textielindustrie, en Fashion Revolution Week is een jaarlijkse campagne die de vinger aan de pols houdt. Fashion Revolution Week werd in het leven geroepen na de Rana Plaza-ramp in Bangladesh. Op 24 april 2013 lieten meer dan duizend werknemers het leven toen een productie-atelier instortte. De ramp legde de erbarmelijke arbeidsomstandigheden van de kledingindustrie bloot. Het vormde de start van Fashion Revolution Week, een initiatief dat oproept tot meer transparantie en verantwoordelijkheid binnen de mode-industrie en merken vraagt om zich te houden aan bepaalde standaarden binnen duurzaamheid en ethiek.

Wist je dat...

...Woody duurzaamheid hoog in ’t vaandel draagt? Dat doen ze niet alleen door zorg te dragen voor collega’s in het productie-atelier, maar ook door te kiezen voor duurzame en kwalitatieve materialen. Het is algemeen geweten dat een Woody-pyjama met gemak meerdere rondes mee kan en zonder schroom wordt doorgegeven binnen de familie of vriendenkring. Maar wist je ook dat het merk jaarlijks een grote recycling-actie organiseert? Breng in juni je oude pyjama binnen in een Woody-boetiek en ontvang een mooie korting bij aankoop van je nieuwe pyjama!