Qurc creëert sneakers van kurk en druiven

QURC, een Amsterdams sneakermerk, verovert de modewereld met hun duurzame en stijlvolle sneakers. Het merk heeft zich toegewijd aan het produceren van sneakers die er niet alleen goed uit zien, maar ook positieve verandering teweegbrengen in de industrie. Door gebruik te maken van innovatieve materialen en productiemethoden, hoopt QURC een positieve bijdrage te leveren binnen de schoenenindustrie.

De naam doet het al vermoeden, een van de meest opvallende duurzame materialen die QURC gebruikt, is kurkleer. Kurk is een natuurlijk en hernieuwbaar materiaal dat wordt verkregen uit de schors van kurkeiken. Het oogsten van kurk is een duurzaam proces, omdat de bomen niet worden gekapt en de schors na verloop van tijd opnieuw kan worden geoogst. Daarbovenop nemen de bomen dankzij het schillen tot wel 5x zoveel CO2 op! Op hun website leggen ze het proces van a tot z uit en kun je zien hoe het materiaal vervaardigd wordt van bast tot schoen.

Een andere bijzondere keuze van QURC is het gebruik van druivenresten als materiaal voor hun sneakers. Uit de schilletjes, takjes en pitten van de druiven creëren zij een alternatief voor leer. Deze resten blijven over uit de Italiaanse wijnindustrie en zouden anders als afval worden beschouwd. Maar QURC geeft ze, met behulp van innovatieve technologieën, een nieuw leven door ze te gebruiken als leervervanger voor hun sneakers.

Beeld: Qurc. Amsterdam, eigendom van het merk

Naast kurk en druivenresten maakt QURC ook gebruik van gerecycled rubber voor hun zolen en zijn de schoenendozen volledig vervaardigd van gerecycled karton. Op deze manieren proberen ze bij QURC hun toewijding aan duurzaamheid kracht bij te zetten. QURC toont aan dat ze elk aspect van hun bedrijfsvoering zorgvuldig hebben overwogen om zo min mogelijk impact op het milieu te hebben.

Het merk groeit hard en naast hun eigen winkel op de Oude Spiegelstraat in Amsterdam liggen ze tegenwoordig al bij meer dan 20 verschillende verkooppunten in Nederland.