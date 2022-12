Rafael van der Vaart de nieuwe brandambassadeur van No Excess

Naar aanleiding van de succesvolle samenwerking met Gregory Sedoc is No Excess in gesprek gegaan met Rafael Van der Vaart, een voormalig Nederlands voetballer en huidig voetbaltrainer en analist.

Rafael is erg positief over de comfortabele stijlvolle kleding en hij wordt vanaf heden een van de nieuwe gezichten van No Excess. Tijdens het WK is de samenwerking tussen Rafael en No Excess van start gegaan en dit wordt in 2023 vervolgt.

No Excess is een mannenkledingmerk voor de sportliefhebber en gelooft in authentieke samenwerkingen met brand ambassadeurs. In 2023 gaat het merk zich meer verdiepen in persoonlijkheden die passen bij het merk en die zichtbaar zijn in sport gerelateerde media-uitingen.