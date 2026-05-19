Ralph Lauren Catwalk: Het ultieme compendium over meer dan vijf decennia van Ralph Laurens vrouwencollecties

De wereld van Ralph Lauren komt tot leven met Ralph Lauren Catwalk, een prachtig visueel archief van de Ralph Lauren-catwalkcollecties. Het boek viert meer dan vijf decennia van innovatie en invloed. Het boek, uitgegeven door Thames & Hudson, is het elfde deel in de prestigieuze Catwalk-serie. Dit is een historische mijlpaal, want het is het eerste Amerikaanse modehuis ooit in deze beroemde reeks. Het biedt een unieke kijk op een van de meest gevierde Amerikaanse luxe modehuizen.

Credits: Ralph Lauren Fall 1995

Ralph Lauren is een cultureel icoon. Zijn naam staat synoniem voor de Amerikaanse levensstijl, tijdloos design en onberispelijke kwaliteit. Hij heeft de Ralph Lauren Corporation uitgebouwd tot een van de meest succesvolle bedrijven ter wereld. Als eerste ontwerper met een complete lifestylevisie, creëerde de heer Lauren een wereldwijd merk. Dit merk kenmerkt zich door stijl, verfijning en de grootste aandacht voor detail. Na de start van zijn carrière in 1967 met het ontwerpen van stropdassen onder het label Polo, lanceerde hij in 1972 zijn eerste volledige dameskledinglijn. Hij werd geïnspireerd door zijn vrouw en eeuwige muze, Ricky. Sindsdien versterken zijn catwalkshows zijn storytelling en visie. Hiermee creëert hij niet alleen kleding, maar een complete levenswijze.

Credits: Ralph Lauren Spring 2005

Ralph Lauren Catwalk, geschreven door de gerenommeerde modejournaliste Bridget Foley, presenteert een visuele tijdlijn van de opmerkelijke geschiedenis van Ralph Lauren. Met meer dan 1.300 originele catwalkfoto's documenteert dit uitgebreide boek de buitengewone reis van de ontwerper. Het begint bij zijn debuutcollectie voor vrouwen in de herfst van 1972 en loopt door tot zijn herfstcollectie voor vrouwen van 2025. Het boek vangt de baanbrekende, filmische benadering van mode en design van Ralph Lauren via zijn catwalkshows. Het belicht het brede scala binnen zijn zeer kenmerkende esthetiek. Het biedt een intieme kijk op het meesterlijke vermogen van de ontwerper om schijnbaar tegenstrijdige elementen te combineren. De wisselwerking tussen mannelijk en vrouwelijk, en ruig en verfijnd, creëert een kenmerkende look die al bijna zes decennia de Amerikaanse stijl wereldwijd definieert.

Credits: Ralph Lauren Fall 2015

Het boek is vanaf 7 mei 2026 verkrijgbaar bij toonaangevende boekhandels wereldwijd en online retailers. Deze verzamelaarseditie voegt zich bij de veelgeprezen Catwalk-serie van Thames & Hudson, waarvan wereldwijd meer dan 2,5 miljoen exemplaren zijn verkocht.