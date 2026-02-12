Ralph Lauren onthult de damescollectie voor herfst 2026 in New York

Voor de herfst is deze dualiteit zichtbaar in een vakkundige fusie van tailoring, vaak met een vintage-uitstraling, corsetterie en maliënkolder. Af en toe zijn er ook statement schouders. Een rijk, aards palet is verweven met overvloedig metallic borduurwerk. Dit zorgt voor een elegante uitstraling en een jeugdige sfeer, wat een kader creëert voor de essentiële tegenstelling. Het belangrijkste contrapunt is een subtiele dialoog tussen zachtheid en kracht. Binnen dit spanningsveld gaan verfijnde tailoring en sensuele rondingen vloeiend samen met gedurfde sportswear.

“Ik hou van het avontuur van mode. Mijn herfstcollectie 2026 is geïnspireerd op die rebelse geest en het zelfvertrouwen van de vrouw die de kleding op haar eigen manier draagt om haar eigen verhaal te vertellen. Ze heeft respect voor de tijdloze kwaliteit van items uit het verleden, maar geeft er een nieuwe, hedendaagse invulling aan. Haar stijl is niet tijdgebonden, maar blijvend.” Ralph Lauren

Beeld: Ralph Lauren

Beeld: Ralph Lauren

Een lang, vloeiend silhouet domineert, afgewisseld met kortere zoomlijnen. De taille wordt vaak geaccentueerd door een expressieve riem. Broeken zijn er in zowel ultraslanke als wijde modellen, de laatste geplooid of tonvormig. Soms is er sprake van kunstzinnige misleiding. Zo krijgt tailoring een nieuwe interpretatie in een onverwachte stof: korrelige Donegal tweed is opnieuw verbeeld in sensueel gebreid kasjmier dat de lichaamsvormen volgt. Een eenvoudig concept krijgt een gedurfde uitstraling door de combinatie van een grove trui met oversized bloemenborduursel en een zijden jacquardbroek met bloemenprint.

Outerwear speelt de hoofdrol. De variatie is groot: van nauwkeurig gesneden, double-breasted wollen jassen met ruitpatroon en wijd gedrapeerde leren jassen met steenstructuur tot een reeks bewust gedeconstrueerde jasjes. Voorbeelden hiervan zijn een leren jas met een handmatig verouderd oppervlak en een shearling jas met luipaardprint. Deze laatste heeft gestructureerd volume aan de achterkant, gecreëerd door een verborgen laag crinoline.

Beeld: Ralph Lauren

Het samenspel van texturen is een belangrijk element, met meer dan 50 exclusieve materialen, waaronder tweeds, fluweel, jacquards, borduursels, opvallende sjaalprints en een overvloed aan leer en shearling. Een kort, omkeerbaar jasje van shearling bont en gekrakelde metallic folie wordt gedragen over een kasjmier trui en een covert-broek. Een ander stuk, een zorgvuldig vervaardigde fluwelen jacquard met verenmotief, is gestyled met een stretch flanellen broek. Een distelkleurige, zijden fluwelen jurk met een handgesmokte kraag en staafkraaltjes krijgt een stoer contrast door een oversized visgraatjasje. Verschillende varianten van mesh, die lijken op maliënkolder, worden gecombineerd met wol, fluweel en shearling.

Vakmanschap is zichtbaar in de hele collectie. Een hooggesloten kolomjurk met micro-pailletten, gedrukt op geflockt fluweel, zorgt voor een bewust somber effect. Het schijnbaar ongetemde fluweel van een rugloze jurk daarentegen, vereiste een dubbele verfbehandeling in bruin en donkerblauw voor een betoverende glans. Voor de creatie van een delicate en kunstzinnige top waren meerdere rondes handwerk nodig, waaronder borduurwerk met pailletten en draad, schilderwerk, de applicatie van leren stroken en franjes van glaskralen.

Gedurfde accessoires versterken de rebelse geest. Rijlaarzen en geborduurde fluwelen slippers vormen de basis van de looks. Variaties op de iconische Ralph Bag, met name de tote en de nieuw geïntroduceerde mini-crossbody, voegen diepte toe. De nieuwe Deco Lock-clutch versterkt de metallic accenten van de collectie en heeft een kettinghandvat dat als een armband om de hand rust.

De herfstcollectie 2026 is een ode aan de vrouw die onbevreesd op avontuur gaat. Ze eert erfgoed, omarmt vernieuwing en verkent de toekomst, terwijl ze trouw blijft aan zichzelf.

