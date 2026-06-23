Ralph Lauren presenteert Purple Label- en Polo-collecties voor Lente 2027 in Milaan

Het Amerikaanse modemerk Ralph Lauren presenteert zijn lente 2027 herencollecties voor Purple Label en Polo Ralph Lauren in Milaan op 19 juni 2026, volgens een persbericht. De collecties zijn geïnspireerd op avontuurlijke reizen, robuuste performance gear en verre oorden, waarbij de klassieke stijlen een nieuwe interpretatie krijgen.

“Mijn aanpak is altijd filmisch geweest, waarbij ik visuele verhalen en ambitieuze werelden creëer,” zegt oprichter Ralph Lauren in een verklaring. Hij verbindt de collecties met het erfgoed, vakmanschap en de functionaliteit die hij al lang met zijn herenmode associeert.

Beeld: Ralph Lauren

Beeld: Ralph Lauren

Volgens het merk ontvouwt Purple Label zich in drie hoofdstukken. Het eerste richt zich op neutrale tinten en indigo, met kostuums van zijdemix in getextureerde patronen, overhemden met opstaande kraag en op utility geïnspireerde outerwear. Daarnaast zijn er zonnebrillen en sieraden geïnspireerd op een vintage rodeogesp. Een tweede hoofdstuk verwijst naar de gouden eeuw van de autosport en de Italiaanse meren. Art Deco-motieven, afgeleid van mahoniehouten speedboten, zijn vertaald naar sportjasjes, gebreide kleding met textuur, leren items en ultralichte, gedeconstrueerde dassen. Kostuums en blazers verschijnen in linnen met een open weefsel, krijtstrepen en visgraatmotieven, terwijl relaxte smokings gebruikmaken van rustieke stoffen.

Beeld: Ralph Lauren

Beeld: Ralph Lauren

Het seizoen omvat ook een limited-edition capsulecollectie, gecreëerd in samenwerking met het Japanse merk Kuon. Deze collectie combineert Italiaans en Japans vakmanschap met maatwerk, textiel en handgemaakte sashiko-borduurwerken van de Sashiko Gals.

Polo Ralph Lauren sluit de show af met een nieuwe generatie interpretatie van de Amerikaanse preppy-stijl, waarbij klassieke stukken worden gemixt met outdoor performance gear. De lijn kenmerkt zich door rijke texturen, levendige paletten, prints en traditionele Indiase madras met een ‘bleeder’-effect. Het maatwerk omvat op de Edwardiaanse stijl geïnspireerde driedelige kostuums en dassen, terwijl overhemden preppy kleurencombinaties, ruches en patchwork-details hebben. Traditionele collegestukken, waaronder een varsity jacket gebaseerd op vintage modellen, krijgen een update met patchwork, handborduurwerk en ambachtelijk handwerk.

WERKEN BIJ Ralph Lauren? Bekijk de openstaande vacatures